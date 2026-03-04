Фильмы «Чебурашка» раскритиковали за отсутствие положительных героев

Фильмы «Чебурашка» нельзя считать качественными киноработами из-за отсутствия четко прописанных характеров и положительных персонажей. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев.

© nsn.fm

По его словам, в этих картинах нет ни одного героя, который мог бы служить примером для зрителей, особенно для детей. Бурляев отметил, что в советское время кинематограф уделял этому особое внимание, поэтому существовала отдельная киностудия детских и юношеских фильмов, где создавались образы, на которые могла ориентироваться молодая аудитория.

Парламентарий также выразил мнение, что успех подобных фильмов на самом деле нельзя считать победой российского кино. Он пояснил, что речь скорее идет о влиянии так называемого «голливудского формата», который, по его словам, доминирует в мировой киноиндустрии.

Бурляев добавил, что многие представители киноиндустрии считают рост популярности сказочных фильмов признаком того, что российский кинематограф «отвоевал» свой экран у Голливуда. Однако сам он полагает, что индустрия, напротив, подстраивается под глобальный поток коммерческого кино, который философ Иван Ильин называл «эффектной пустотой», передает «Радиоточка НСН».