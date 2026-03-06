Сериал «Палм-Рояль» с Рики Мартином закрыт после двух сезонов

Стрим-сервис Apple TV отменил комедийный сериал "Палм-Рояль", главные роли в котором сыграли Кристен Уиг ("Охотники за привидениями"), муза Дэвида Линча Лора Дерн ("Дикие сердцем") и исполнитель поп-хита Livin' la Vida Loca Рики Мартин. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из сериала "Палм-Рояль"

Первый сезон шоу, основанного на романе Джулиет Макдэниел "Мистер и миссис Американский пирог", вышел в 2024 году, второй завершился в январе текущего года.

В основе сюжета история Максин Делакорт (Уиг), которая всеми силами пытается пробиться в высшее общество Палм-Бич (штат Флорида).

Роли в сериале исполнили Лесли Бибб ("Черепа"), Эллисон Дженни ("Жизнь в военные времена"), Джош Лукас ("Посейдон"), Кэрол Бернетт ("Лучше звоните Солу") и другие.

Создателем выступал Эйб Сильвия ("Сестра Джеки", "Прощай навсегда").