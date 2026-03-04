Снять с себя броню: Как поможет женщинам фильм «К себе нежно»

Книга «К себе нежно» показывает читателям, что необязательно существовать в бесконечном достигаторском колесе, важно заботиться о себе, и эти мысли для многих стали целительными. Фильм по бестселлеру Ольги Примаченко представит зрителю оригинальную историю и яркие выразительные образы из книги, заявила в разговоре с НСН нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

© Постер

С 5 марта в российский прокат выходит фильм Ивана Китаева «К себе нежно», основанный на одноименном бестселлере Ольги Примаченко. Книга вышла в 2020 году, на протяжении четырех лет она занимала первое место Всероссийского книжного рейтинга. Совокупные продажи превысили три миллиона экземпляров. Тарасова отметила, что в книге «К себе нежно», прежде всего, интересна женской аудитории, однако мужчины тоже находят то, что можно почерпнуть в ней.

«Ядро целевой аудитории — женщины 30-45 лет, имеющие семью и детей, успевшие столкнуться с разным опытом, позитивным и не очень. Именно они смогут сравнить ощущения от пережитых событий, “откалибровать” их относительно текста книги и найти безусловную поддержку. Однако и женщины более старшего возраста прочли и высоко оценили книгу. Мужчины реже читают условно “женские” помогающие книги, но оказались знакомы с бестселлером Ольги Примаченко и нашли для себя полезную информацию с целями самоподдержки, или для того, чтобы лучше понимать женщин их окружения», - объяснила она.

Собеседница НСН допустила, что произведение стало столь популярным отчасти потому, что вышло в нужное время.

«Книга увидела свет в разгар пандемии, когда тревога за себя и близких зашкаливала, почти все подвергались затяжному стрессу, а многие и вовсе выгорели. На этом нестабильном фоне возникновение доброго и поддерживающего сборника рекомендаций оказалось целительным для читателей. Среди ключевых идей сама возможность отнестись к себе бережно. Выйти из бесконечного достигаторского колеса, не стремиться к абстрактному успешному успеху и бесплодным попыткам быть лучше, чем глянцевые картинки из соцсетей. Остановиться, выдохнуть, прислушаться к себе и понять, что на самом деле нужно, важно и значимо. Второй момент — сам вид заботы о себе. Иногда это не дополнительный сеанс массажа или ванна с пеной, а, например, сложный разговор с начальником о зарплате и условиях работы, потому что так больше нельзя. Это выбор себя — в глобальном смысле», - отметила Тарасова.

По ее словам, не только советы, но и некоторые выразительные образы из книги нашли отражение в фильме.

«После выхода книги обстановка в обществе становилась все тревожнее. Нам пришлось столкнуться с кризисами и переживаниями разного рода - от беспокойства за свое здоровье и благополучие близких до глобального поиска своего места в мире. Идеи из книги, переданные в фильме, попадают в нерв зрителей. Зрителю будут интересны выразительные образы, которые использует Ольга Примаченко. Например, многим знакома солдат Джейн: сильная, непримиримая, бесстрашная. Она всегда все контролирует, со всем справляется. Однако всегда ли нужна эта “броня”? Возможно, стоит снять защиту и позволить себе расслабиться и просто быть? О себе как о солдате Джейн говорит главная героиня фильма Надежда, но в финале она сможет выдохнуть, позволить себе открыться людям. Конечно, в фильм интегрированы и советы из книги. Сначала героиня над ними иронизирует, но после принимает, что в них есть здравое зерно», - уточнила нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес».

Главные роли в фильме «К себе нежно» исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Леонид Бичевин и другие. По сюжету главная героиня Надя - успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе, передает «Радиоточка НСН».