Тихон Жизневский и Роман Евдокимов спасают детей в трейлере «Ангелов Ладоги»
Трейлер фильм «Ангелы Ладоги» представила 4 марта 2026 года кинокомпания «Централ Партнершип». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в кинопроекте режиссера Александра Котта исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин и Дирк Мартенс. Производством занимались «Централ Партнершип», телеканала «Россия», кинокомпании «Мастерская», фонда «Кинопрайм», при поддержке Фонда кино, комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед, - сообщается в синопсисе. - Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в парусном спорте теперь должны стать настоящей командой, чтобы выжить и подарить надежду всем остальным.
В российский прокат фильм «Ангелы Ладоги» выйдет 23 апреля.