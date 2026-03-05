Холмс уже не тот: что известно о сериале Гая Ричи «Молодой Шерлок»

4 марта вышел сериал "Молодой Шерлок" режиссёра Гая Ричи. Проект основан на романах Энди Лейна и показывает становление Холмса: от эмоционально неустойчивого юноши до гениального детектива.

Все восемь эпизодов первого сезона стали доступны в день премьеры. Он доступен более чем в 240 странах. О запуске проекта объявили в апреле 2024 года, а тизер‑трейлер представили в конце 2025‑го.

Режиссёр и исполнительный продюсер – Гай Ричи, ранее снявший фильмы "Шерлок Холмс" (2009) и "Шерлок Холмс: Игра теней" (2011) с Робертом Дауни‑мл. Сценарист – Мэттью Паркхилл, над отдельными эпизодами работали Питер Харнесс и Кейти Робертс. В актерский состав вошли Хиро Файнс‑Тиффин (Шерлок Холмс), Джозеф Файнс (Сайлас Холмс, отец Шерлока), и другие.

Действие разворачивается в 1870‑х годах в Оксфорде. 19‑летний Шерлок Холмс – одарённый, но резкий и склонный к нарушению дисциплины юноша. История начинается с того, что он отбывает срок в лондонской тюрьме Ньюгейт по обвинению в карманных кражах. Старший брат Майкрофт освобождает его и устраивает в Оксфорд – не студентом, а слугой, поручив присматривать за сэром Буцефалом Ходжем.

В университете Шерлок знакомится с Джеймсом Мориарти и китайской принцессой Гулун Шуан. Вскоре в Оксфорде происходит убийство: Холмс оказывается на месте преступления и становится главным подозреваемым. Чтобы снять с себя обвинения, он берётся за первое в жизни детективное расследование – передаёт URA.RU.

После предварительного показа сериал получил 100 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes и 76 баллов из 100 на Metacritic. Критики отмечают свежий взгляд на персонажа, но указывают на сюжетную неупорядоченность и меньшую динамику по сравнению с фильмами Ричи с Дауни‑мл. Проект ориентирован в первую очередь на подростковую аудиторию.