Сокуров снимет музыкальное кино

Режиссер Александр Сокуров планирует работу над музыкальным фильмом. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, съемки картины начнутся в 2026 году, если Сокурову удастся найти финансирование и согласовать локации.

«Очень хочу продолжать снимать. Предложения есть, но они, к сожалению, не относятся к работе в моей стране, в которой я хотел бы работать. Все предложения касаются работы за пределами моей Родины. Я буду, конечно, работать, в ближайшее время начну», — поделился режиссер.

31 января премьер-министр России Михаил Мишустин своим указом исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии Александра Сокурова. Помимо него, также упразднили председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву, режиссера Валерия Тодоровского, продюсера Эдуарда Илояна, киноведа Наталью Мокрицкую, продюсера Валерия Федоровича и исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева.

Тем же указом в Совет включены председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, а также гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев и гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.