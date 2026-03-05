Сергунина: Лауреатов столичной кинопремии «Цех. За кадром» объявят в апреле
Почти 140 заявок подали специалисты российской киноиндустрии на московскую премию «Цех. За кадром». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Награда учреждена для тех, чья работа обычно остается за кадром и не представлена на кинофестивалях. Всего предусмотрено 12 номинаций, среди которых «Реквизиторский цех», «Цех компьютерной графики», «Гримерный цех», «Цех консультантов», «Осветительский цех».
— Большинство заявок поступило от художников-постановщиков и звукорежиссеров. Лауреатов определит жюри. Церемония награждения пройдет в апреле, — рассказала Наталья Сергунина.
Участниками стали специалисты, работавшие над полнометражными фильмами, вышедшими на экраны в прошлом году. Среди них — «В списках не значился» о Великой Отечественной войне, «Лермонтов», а также семейные и приключенческие проекты.
Организаторами премии выступают Москино и Киностудия Горького, входящие в состав московского кинокластера.
В Москве 30 января прошла 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». С 2003 года премию присуждает Национальная киноакадемия России по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов организации. Кто стал триумфатором премии в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее американская киноакадемия «Оскар» объявила номинантов на премию в этом году. Если в прошлом году среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов, то в этом году в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлен короткометражный мультфильм «Три сестры».