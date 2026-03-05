Лауреатов столичной кинопремии «Цех. За кадром» объявят в апреле

Почти 140 заявок подали специалисты российской киноиндустрии на московскую премию «Цех. За кадром». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

© Вечерняя Москва

Награда учреждена для тех, чья работа обычно остается за кадром и не представлена на кинофестивалях. Всего предусмотрено 12 номинаций, среди которых «Реквизиторский цех», «Цех компьютерной графики», «Гримерный цех», «Цех консультантов», «Осветительский цех».

— Большинство заявок поступило от художников-постановщиков и звукорежиссеров. Лауреатов определит жюри. Церемония награждения пройдет в апреле, — рассказала Наталья Сергунина.

Участниками стали специалисты, работавшие над полнометражными фильмами, вышедшими на экраны в прошлом году. Среди них — «В списках не значился» о Великой Отечественной войне, «Лермонтов», а также семейные и приключенческие проекты.

Организаторами премии выступают Москино и Киностудия Горького, входящие в состав московского кинокластера.

В Москве 30 января прошла 24-я церемония вручения премии «Золотой орел». С 2003 года премию присуждает Национальная киноакадемия России по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов организации. Кто стал триумфатором премии в 2026 году — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее американская киноакадемия «Оскар» объявила номинантов на премию в этом году. Если в прошлом году среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов, то в этом году в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлен короткометражный мультфильм «Три сестры».