От «Щенячьего патруля» к «Лесовичкам»: Зачем российскому мультфильму канадский сценарист

Генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова в интервью НСН раскрыла детали сотрудничества со сценаристом мультфильма «Щенячий патруль» Джеймсом Бекшеллом в рамках работы над российским анимационным проектом «Лесовички».

© Кадр из мультфтльма

Ранее стало известно, что Джеймс Бекшелл присоединился к работе над российским мультсериалом «Лесовички» в качестве консультанта. Митрофанова объяснила, что конкретно он будет делать.

«Роль Джеймса — консультации по сценарной части: он помогает точнее таргетировать, чище раскрывать тематику серий, удерживает их в едином ключе, делится своей богатой экспертизой в производстве детского коммерческого контента. Джеймс писал не только "Щенячий патруль", но и много других проектов для дошкольников: "Рокет Клаб", "Супер Крылья", различные ситкомные и приключенческие истории и для мальчиков, и для девочек», - сказала собеседница НСН.

Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшего сотрудничества с зарубежными кинодеятелями, Митрофанова отметила, что «мы смотрим в сторону Азии по сотрудничеству».

Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова поделилась с НСН, что помогает продвижению мультфильмов из РФ за рубежом.