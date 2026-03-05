Эротический сериал «Владимир» вышел на Netflix

Сегодня на Netflix выпустили эротический сериал «Владимир». Все восемь серий уже доступны для просмотра.

Экранизация одноимённого романа Джулии Мэй Джонас расскажет о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.

Уже 5 марта состоится премьера сериала «Владимир». В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с субтитрами на русском языке. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.