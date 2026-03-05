Названа дата неофициального релиза в РФ мультфильма «Прыгуны» от Pixar

5 марта состоялась мировая премьера мультфильма «Прыгуны» — нового проекта студии Pixar. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Мультфильм выйдет в России 12 марта — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 14 марта.

«Прыгуны» расскажут о специальной технологии, позволяющей переносить человеческое сознание в реалистичных роботизированных животных. Однажды любительница дикой природы Мейбл переносится в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир.