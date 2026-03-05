Соавтор «Лучше звоните Солу» снимет криминальный сериал Disinherited

Издание Deadline сообщило что сериал Disinherited («Лишённый наследства») выйдет на американском телеканале FX и стриминговом сервисе Hulu. Шоураннером проекта выступит Питер Гулд — соавтор сериала «Лучше звоните Солу». Дата премьеры драматического шоу пока неизвестна.

Сюжет проекта расскажет о двух сёстрах, которые получают огромное наследство. Теперь им предстоит погрузиться в криминальный мир богатства и выжить.

Главные роли исполнят Виктория Педретти («Призрак дома на холме»), Кира Аллен («Хороший доктор»), Карл Глусман («Бегущий человек»), Эдди Марсан («Джентльмены» и другие актёры. Продюсером шоу стал создатель детективных фильмов «Достать ножи» Райан Джонсон.