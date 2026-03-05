Топ-10 самых сильных героинь советского кино: версия зрителей

Советский кинематограф создал немало женских образов, которые по силе характера не уступают мужчинам. В преддверии Международного женского дня телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" спросил у зрителей, каких героинь отечественного кинематографа они считают самыми сильными и целеустремленными. Голосование велось в социальных сетях телеканала. В результате получился зрительский топ самых сильных героинь советского кино.

На первом месте с большим отрывом героиня Веры Алентовой Катя Тихомирова из оскароносной ленты Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", сумевшая пережить предательство, одна воспитать ребенка и стать директором крупного предприятия.

В судьбе Катерины много общего с жизнью самого Меньшова. Он также не был москвичом, всего добивался самостоятельно, с первого раза не поступил на актерский факультет, на пути к мечте работал в числе прочего и на заводе.

Кадр из к\ф "Офицеры". 1971 г.

На втором месте Люба Трофимова из картины Владимира Рогового "Офицеры". Героиня Алины Покровской стойко переносит все невзгоды, следуя за своим мужем-офицером. Во время Великой Отечественной войны она работает начальником санитарного поезда, переживает гибель сына, затем воспитывает внука и даже, когда после войны супругу предлагают должность в Москве, соглашается вернуться с ним в дивизию. Актриса сыграла весь жизненный путь Любы.

Кадр из к\ф "Служебный роман". 1977 г.

Третье место у Людмилы Прокофьевны Калугиной - "мымры" из комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман". В роли "руководящей Золушки" Эльдар Рязанов сразу видел Алису Фрейндлих, с которой давно хотел поработать. Он добился согласия актрисы еще до начала работы над сценарием.

Кадр из фильма "Гусарская баллада", 1962 г.

Четвертое место зрители отдали героине Шурочке Азаровой из "Гусарской баллады" Эльдара Рязанова. По одной из версий, прототипом Азаровой была Надежда Дурова, которая, переодевшись в мужской костюм, поступила на службу в уланский полк, принимала участие во многих сражениях, в том числе и Отечественной войны 1812 года. Между прочим актриса Лариса Голубкина специально для съемок училась верховой езде и фехтованию.

Кадр из к\ф "Вокзал для двоих". 1982 г.

Замыкает топ-5 героиня еще одного фильма Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" - Вера, которая отправилась за любимым на север. Съемки финальной сцены картины, когда Вера и Платон торопятся к утренней проверке, проходили в феврале, и, по словам режиссера, актерам приходилось не играть, а реально переживать судьбу своих героев, которые бегут, сбиваясь с ног, чтобы не опоздать. После съемок у актрисы Людмилы Гурченко были по-настоящему разбиты колени.

Кадр из к\ф "Самая обаятельная и привлекательная". 1985 г.

Шестое место у Нади Клюевой из фильма Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная". Режиссеру пришлось долго уговаривать актрису принять участие в картине, поскольку на тот момент она искала более серьезные роли. В результате Бежанов не пожалел о своем выборе: Муравьева всегда приходила на площадку подготовленной и не спорила с режиссером.

Кадр из к\ф "Девчата". 1961 г.

На седьмом месте Тося Кислицына из "Девчат" Юрия Чулюкина, не побоявшаяся дать отпор ловеласу из поселка лесорубов Илье. После выхода фильма и показа его на международных фестивалях актрису Надежду Румянцеву в иностранной прессе называли "Чарли Чаплином в юбке".

Топ-10 сильных героинь советского кино

1. Катя Тихомирова, "Москва слезам не верит" - 48%

2. Люба Трофимова, "Офицеры" - 21%

3. Людмила Прокофьевна Калугина, "Служебный роман" - 20%

4. Шурочка Азарова, "Гусарская баллада" - 18%

5. Вера, "Вокзал для двоих" - 17%

6. Надя Клюева, "Самая обаятельная и привлекательная" - 16%

7. Тося Кислицына, "Девчата" - 15%

8. Нина Соломатина, "Карнавал" - 14%

9. Шура Олеванцева, "Мачеха" - 11%

10. Надежда Круглова, "Однажды 20 лет спустя" - 9%

В опросе приняли участие 1560 человек