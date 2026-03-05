Выпущен трейлер сериала «Заветы»

Стриминговый сервис Hulu раскрыл точную дату премьеры сериала «Заветы». Продолжение знаменитого шоу «Рассказ служанки» стартует 8 апреля. В этот день выйдут сразу три серии. Авторы также представили большой трейлер проекта.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Disney.

«Заветы» представляют собой экранизацию одноимённого романа Маргарет Этвуд. Действие произведения происходит спустя 17 лет после «Рассказа служанки». Сюжет повествует о трёх героинях, которые пытаются бороться с радикальной властью в республике Гилеад.

Главные роли в шоу сыграли Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Энн Дауд («Способный ученик») и Роуэн Бланчард («Сквозь снег»). Шоураннером сериала выступает Брюс Миллер — один из создателей «Рассказа служанки».