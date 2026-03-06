Любовь и предательство: о чем расскажет историческая драма «Князь Андрей»

Ждем выхода многосерийной исторической драмы "Князь Андрей" режиссера Давида Ткебучавы. Создана при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и правительства Москвы. Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" и на медиаплатформе "Смотрим". Телепремьера запланирована в эфире канала "Россия".

Время и место действия в фильме - Древняя Русь, XII век, период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Андрей одержим мечтой - княжить в родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Но властный отец Андрея, князь Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь покорного исполнителя своей воли, и за свою мечту Андрею придется сражаться, также как и за красавицу Улиту, любовь всей его жизни, которую он найдет в родных краях. Остановить Андрея Боголюбского на пути служения отечеству, православной вере и великой любви не может никто. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг... В ролях: Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Сати Спивакова, Полина Чернышова, Артем Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

Александр Голубев, исполнитель роли князя Андрея, рассказывает:

"Сыграть Андрея Боголюбского - большая ответственность. Мы очень мало знаем о князе Андрее: время его правления как будто скрыто в тумане. И этот туман мы постарались развеять, показать, что было в тот период на Руси, почему люди ему поверили и пошли за ним, раскрыть истинный масштаб его поступков для истории нашего государства. И, возможно, то, какой мы создали эту эпоху, каким создали Андрея Боголюбского, какую информацию заложили в образ этого человека и его поступков, останется впоследствии со зрителями и передастся детям. Князь Андрей для меня - человек мыслящий. Человек, который оказался внутри временного перекрестка, где для него, как мне кажется, настоящее столкнулось с прошлым и будущим. И он увидел, что этот поворот настоящего идет чуть-чуть не в ту сторону, и ему нужно поменять вектор, притом что за этим стоит глобальная, наработанная его прадедами стратегия. Пойти на такое и сделать мог только человек мыслящий. И я очень благодарен за то, что мне доверили эту роль, поверили, что у меня получится ее поднять вместе со всей нашей замечательной творческой командой".

Аглая Шиловская, исполнительница роли Улиты, признается:

"Не буду лукавить и говорить, что я прекрасно знаю историю Древней Руси. Я, конечно, не знала, кто такая Улита, и, честно признаюсь, не знала, кто такой Андрей Боголюбский. Но благодаря этому проекту наш народ откроет для себя этого великого человека. Играть роль Улиты - большая ответственность, так как это все-таки исторический персонаж. И хотелось, конечно, изучить материал. Но поскольку никто с ней чай не пил за одним столом, у нас был некий воздух для импровизации, для того, чтобы что-то свое вложить. Главное, что она была человеком с характером, с большой волей и мудростью. Ведь быть женой правителя, прожить жизнь с князем Андреем, с которым столько всего происходило, пережить расправу над отцом и смерть детей очень сложно. Я считаю, что Улита была очень сильным человеком".

"Роль у меня небольшая. Мой герой - суздальский боярин Кучко владевший богатыми землями по Москве-реке. Безусловно, наш сериал - это версия исторических событий. Разгневанный Юрий Долгорукий приказывает убить моего героя. Историки до сих пор спорят между собой, выдвигая различные версии, почему Долгорукий так поступил с Кучко, но как оно было на самом деле, никто не знает. Поэтому, я думаю, что здесь вполне возможна трактовка художников на тему исторических событий и образа, - говорит Сергей Безруков, исполнитель роли боярина Кучко.

Справка "РГ"

Андрей Юрьевич Боголюбский - князь Вышгородский, Дорогобужский, Рязанский, великий князь Владимирский. Второй по старшинству сын основателя Москвы князя Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана.

Всего у Юрия было одиннадцать сыновей. Старшие, и в их числе Андрей, появились на свет в первом браке; их матерью была половецкая княжна, дочь половецкого хана Аепы Осенева ("Аепина дщерь, Осенева внука", как называет ее летописец). От своего деда, князя Владимира Мономаха, Андрей унаследовал любовь к чтению Священного Писания, особую духовную сосредоточенность и усердие в молитве.

После смерти отца в 1157 году Андрей стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским. "Самовластец всей земли Суздальской" отказался от киевского престола и стал первым русским великим князем.

Стольным градом князь избрал Владимир. Андрей фактически стал первым государем, создавшим ядро будущего государства, из которого через 300 лет появилась Московская Русь Ивана III и его внука, Ивана IV Грозного.

Распространение и укрепление христианства среди народа, в котором еще живы были языческие верования, стало для Андрея Боголюбского настоящим призванием.

Всего за время княжения Андреем Боголюбским было построено более 30 храмов.

Мощи Андрея Боголюбского хранятся в Андреевском приделе Успенского собора во Владимире.