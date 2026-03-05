Вышел трейлер второго сезона сериала «Друзья и соседи»

Компания Apple представила большой трейлер второго сезона сериала «Друзья и соседи». Премьера продолжения популярной картины на стриминговом сервисе Apple TV состоится 3 апреля. Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов.

Проект рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. В продолжении герой продолжит свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец.

Главную роль вновь исполнил Джон Хэмм («Топ Ган: Мэверик»). В сериал также вернутся Оливия Манн («Служба новостей»), Аманда Пит («Идентификация»), Хун Ли («Воин») и другие актёры.