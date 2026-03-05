Режиссер «Властелина колец» получит почетную награду на Каннском фестивале

Режиссёр трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон получит почётную награду на Каннском фестивале. Вручение состоится на церемонии открытия мероприятия 12 мая.

Культовый постановщик получит «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в кинематографе. Сам Джексон назвал получение награды одной из величайших привилегий в его карьере.

«Получить почётную "Золотую пальму" на Каннском фестивале — одна из величайших привилегий в моей карьере. Канны сыграли важную роль в моем кинематографическом пути. В 1988 году я посетил фестивальную площадку со своим первым фильмом "Инопланетное рагу", а затем в 2001 году мы показали фрагмент из "Властелина колец: Братство кольца". Оба этих события стали важными вехами в моей карьере. Этот фестиваль всегда чествовал смелое, новаторское кино, и я невероятно благодарен организаторам за признание».

Питер Джексон работает в киноиндустрии на протяжении 50 лет. За это время он снял более 20 картин. За третью часть культовой трилогии «Властелин колец: Возвращение короля» постановщик получил три премии «Оскар».