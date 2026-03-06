Чем удивляет сериал «Молодой Шерлок»

Гай Ричи сделал Шерлока Холмса пацаном и заставил его драить полы. Чем еще удивляет сериал «Молодой Шерлок»?
На Amazon Prime Video полностью вышел сериал «Молодой Шерлок», новый проект режиссера Гая Ричи, подарившего миру культовые «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и ворох других замечательных криминальных комедий. Ричи уже брался за образ самого популярного британского литературного героя в полнометражной дилогии «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим, а теперь решил омолодить сыщика на телевидении. Что из этого вышло, рассказывает «Лента.ру».
- Оригинальное название: Young Sherlock
- Год производства: 2026
- Страна: Великобритания
- Жанр: боевик, детектив, приключения
- Платформа: Amazon Prime Video
- Режиссеры: Гай Ричи, Андерс Энгстрем, Триша Брок
- Сценаристы: Энди Лэйн, Мэттью Паркхилл, Питер Харнесс
- Продюсеры: Гай Ричи, Макс Кин, Эдвард Растелли-Льюис
- Количество серий: 8
Шерлок (Хиро Файнс Тиффин), что называется, допрыгался — после серии наглых карманных краж, вдохновленных прочтением «Оливера Твиста», юный аристократ оказывается на скамье подсудимых. Сослать преступника в Австралию у судьи не вышло — наглец-карманник слишком хорошо знает свои права. Но у старшего брата Майкрофта (Макс Айронс) припасена ссылка иного рода, в Оксфорд.
Именно что ссылка, потому что — сюрприз! — неуправляемого юношу в университет отправляют не учиться, а драить полы
Наказание, впрочем, не помешает обаятельному уборщику впечатлить познаниями преподавателей и одного скучающего студента по имени Джеймс Мориарти (Донал Финн). Молодые люди быстро становятся закадычными друзьями. Вместе с тем вокруг них одно за другим разворачиваются странные события, каскад которых вскоре грозит похоронить репутацию обоих. Доходит и до обвинения Шерлока в убийстве, которого тот, разумеется, не совершал. Сумеет ли он доказать свою невиновность и найти реального убийцу?
Да конечно, сумеет — интрига здесь может быть разве что для тех, кто вообще ничего толком не знает об одном из самых популярных литературных героев в истории. Телевизионный Холмс, соответствуя всем взваленным на него ожиданиям, щелкает дела, как орехи. Пускай в сериале речь идет о еще не до конца сформировавшем лобную долю уме, но молодость гения — хороший повод окунуться в проблемы взросления, воспитания, в семейные склоки и тему юношеской горячности.
Впрочем, в случае с «Молодым Шерлоком» это просто-напросто единственная сфера жизни легендарного героя, которую кинематографисты не перепахали вдоль и поперек
Конан Дойль никогда подробно не описывал детство своего главного литературного героя, но брешь в биографии сыщика была заделана последователями — в 1985-м Барри Левинсон, с помпой дебютировавший в кино с номинированной на «Оскар» «Закусочной», снял неканоническую полнометражную историю о том, что было бы, если бы Шерлок и Ватсон познакомились в школьном возрасте. Сценарий к картине писал Крис Коламбус, для которого визуальные находки фильма впоследствии стали, кажется, основным источником вдохновения при работе над первыми двумя экранизациями «Гарри Поттера».
Эклектичный подростковый триллер, в котором сплелись лицеистская мелодрама и нелепейший детектив о древнеегипетских сектантах в сердце Лондона, явственно показал, как пресытилась Великобритания сюжетами о великом сыщике. По крайней мере, с тех пор на большом экране на родине Холмс практически не отсвечивал вплоть до конца нулевых, когда за дело решил взяться не кто иной, как Гай Ричи. Для режиссера приключенческий блокбастер с Робертом Дауни-младшим стал первым со времен «Унесенных» (и куда более успешным) киноопытом вне бандитской тематики. Фильм, впрочем, подкупал в первую очередь харизматичным дуэтом Дауни-младшего, в те годы уже ставшего звездой Marvel, и Джуда Лоу в роли Ватсона.
Для Ричи же разросшийся до дилогии блокбастер стал первым в карьере опытом отказа от авторского видения в угоду массовому кино
Но «Молодой Шерлок» не вполне проект Гая Ричи, как, например, недавний сериал «Джентльмены», в котором кинематографист выступил шоураннером, продюсером, а также одним из режиссеров и сценаристов. Степень вовлеченности британца в переосмысление Конан-Дойла ближе к «Гангстерленду» — он выступил продюсером и снял пару первых эпизодов. Забавно, что как раз в этих двух сериях, помимо саундтрека и открывающей драки главного героя с живой горой мышц, довольно мало классического почерка Ричи. Он вроде бы пытается придать своему Холмсу харизматичный лоск уличного пацана и эдакого Уилла Хантинга конца XIX века, но тот безвозвратно слезает с героя к середине шоу, стоит Шерлоку вернуться в гигантских размеров родовое поместье.
Гигантоманией страдает и сам сериал — восемь эпизодов по 50 минут кажутся неоправданно большим объемом для детектива, которому все это время не очень-то удается поддерживать интригу. Свежей выглядит идея поставить в напарники Холмсу Мориарти вместо доктора Ватсона. 28-летний Тиффин в образе 19-летнего героя проверку на возраст хоть и проходит, но все же — вот незадача — главный герой неожиданно уступает в харизматичности своему помощнику в исполнении Донала Финна.
Шоураннер Мэттью Паркхилл (сценарист номинированной на антипремию «Золотая малина» «Аферы Оливера Твиста») пытается разогнать сюжет двойными и даже тройными предательскими играми, которые ведут его герои, однако встающая в какой-то момент во главе угла угроза человечеству цепляет еще меньше, чем безумные перипетии в отношениях династии Холмсов. Не сказать при этом, что «Молодому Шерлоку» совсем не удается удивлять, однако проявляется это в мимолетных вещах — например, в меланхолично-монструозных комментариях персонажа Буцефала Ходжа, таинственного спонсора Оксфорда в исполнении Колина Ферта, а также в мальчишеских боданиях Холмса и Мориарти. Стоит ли ради редких моментов смотреть все остальное — решение уже за зрителем. В противном случае всегда можно обратиться к картине Левинсона — во-первых, потому что из сегодняшнего дня она местами и правда выглядит как потерянная версия «Гарри Поттера», а во-вторых, потому что этот чудной фильм, как и «Молодой Шерлок» завлекающий громкими именами в списке создателей, оказывается куда более лаконичным.