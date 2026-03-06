Чем удивляет сериал «Молодой Шерлок»

На Amazon Prime Video полностью вышел сериал «Молодой Шерлок», новый проект режиссера Гая Ричи, подарившего миру культовые «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и ворох других замечательных криминальных комедий. Ричи уже брался за образ самого популярного британского литературного героя в полнометражной дилогии «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим, а теперь решил омолодить сыщика на телевидении. Что из этого вышло, рассказывает «Лента.ру».

Оригинальное название: Young Sherlock

Год производства: 2026

Страна: Великобритания

Жанр: боевик, детектив, приключения

Платформа: Amazon Prime Video

Режиссеры: Гай Ричи, Андерс Энгстрем, Триша Брок

Сценаристы: Энди Лэйн, Мэттью Паркхилл, Питер Харнесс

Продюсеры: Гай Ричи, Макс Кин, Эдвард Растелли-Льюис

Количество серий: 8

Шерлок (Хиро Файнс Тиффин), что называется, допрыгался — после серии наглых карманных краж, вдохновленных прочтением «Оливера Твиста», юный аристократ оказывается на скамье подсудимых. Сослать преступника в Австралию у судьи не вышло — наглец-карманник слишком хорошо знает свои права. Но у старшего брата Майкрофта (Макс Айронс) припасена ссылка иного рода, в Оксфорд.

Именно что ссылка, потому что — сюрприз! — неуправляемого юношу в университет отправляют не учиться, а драить полы

Наказание, впрочем, не помешает обаятельному уборщику впечатлить познаниями преподавателей и одного скучающего студента по имени Джеймс Мориарти (Донал Финн). Молодые люди быстро становятся закадычными друзьями. Вместе с тем вокруг них одно за другим разворачиваются странные события, каскад которых вскоре грозит похоронить репутацию обоих. Доходит и до обвинения Шерлока в убийстве, которого тот, разумеется, не совершал. Сумеет ли он доказать свою невиновность и найти реального убийцу?

Да конечно, сумеет — интрига здесь может быть разве что для тех, кто вообще ничего толком не знает об одном из самых популярных литературных героев в истории. Телевизионный Холмс, соответствуя всем взваленным на него ожиданиям, щелкает дела, как орехи. Пускай в сериале речь идет о еще не до конца сформировавшем лобную долю уме, но молодость гения — хороший повод окунуться в проблемы взросления, воспитания, в семейные склоки и тему юношеской горячности.

Впрочем, в случае с «Молодым Шерлоком» это просто-напросто единственная сфера жизни легендарного героя, которую кинематографисты не перепахали вдоль и поперек

Конан Дойль никогда подробно не описывал детство своего главного литературного героя, но брешь в биографии сыщика была заделана последователями — в 1985-м Барри Левинсон, с помпой дебютировавший в кино с номинированной на «Оскар» «Закусочной», снял неканоническую полнометражную историю о том, что было бы, если бы Шерлок и Ватсон познакомились в школьном возрасте. Сценарий к картине писал Крис Коламбус, для которого визуальные находки фильма впоследствии стали, кажется, основным источником вдохновения при работе над первыми двумя экранизациями «Гарри Поттера».

Эклектичный подростковый триллер, в котором сплелись лицеистская мелодрама и нелепейший детектив о древнеегипетских сектантах в сердце Лондона, явственно показал, как пресытилась Великобритания сюжетами о великом сыщике. По крайней мере, с тех пор на большом экране на родине Холмс практически не отсвечивал вплоть до конца нулевых, когда за дело решил взяться не кто иной, как Гай Ричи. Для режиссера приключенческий блокбастер с Робертом Дауни-младшим стал первым со времен «Унесенных» (и куда более успешным) киноопытом вне бандитской тематики. Фильм, впрочем, подкупал в первую очередь харизматичным дуэтом Дауни-младшего, в те годы уже ставшего звездой Marvel, и Джуда Лоу в роли Ватсона.

Для Ричи же разросшийся до дилогии блокбастер стал первым в карьере опытом отказа от авторского видения в угоду массовому кино

Но «Молодой Шерлок» не вполне проект Гая Ричи, как, например, недавний сериал «Джентльмены», в котором кинематографист выступил шоураннером, продюсером, а также одним из режиссеров и сценаристов. Степень вовлеченности британца в переосмысление Конан-Дойла ближе к «Гангстерленду» — он выступил продюсером и снял пару первых эпизодов. Забавно, что как раз в этих двух сериях, помимо саундтрека и открывающей драки главного героя с живой горой мышц, довольно мало классического почерка Ричи. Он вроде бы пытается придать своему Холмсу харизматичный лоск уличного пацана и эдакого Уилла Хантинга конца XIX века, но тот безвозвратно слезает с героя к середине шоу, стоит Шерлоку вернуться в гигантских размеров родовое поместье.

Гигантоманией страдает и сам сериал — восемь эпизодов по 50 минут кажутся неоправданно большим объемом для детектива, которому все это время не очень-то удается поддерживать интригу. Свежей выглядит идея поставить в напарники Холмсу Мориарти вместо доктора Ватсона. 28-летний Тиффин в образе 19-летнего героя проверку на возраст хоть и проходит, но все же — вот незадача — главный герой неожиданно уступает в харизматичности своему помощнику в исполнении Донала Финна.

Шоураннер Мэттью Паркхилл (сценарист номинированной на антипремию «Золотая малина» «Аферы Оливера Твиста») пытается разогнать сюжет двойными и даже тройными предательскими играми, которые ведут его герои, однако встающая в какой-то момент во главе угла угроза человечеству цепляет еще меньше, чем безумные перипетии в отношениях династии Холмсов. Не сказать при этом, что «Молодому Шерлоку» совсем не удается удивлять, однако проявляется это в мимолетных вещах — например, в меланхолично-монструозных комментариях персонажа Буцефала Ходжа, таинственного спонсора Оксфорда в исполнении Колина Ферта, а также в мальчишеских боданиях Холмса и Мориарти. Стоит ли ради редких моментов смотреть все остальное — решение уже за зрителем. В противном случае всегда можно обратиться к картине Левинсона — во-первых, потому что из сегодняшнего дня она местами и правда выглядит как потерянная версия «Гарри Поттера», а во-вторых, потому что этот чудной фильм, как и «Молодой Шерлок» завлекающий громкими именами в списке создателей, оказывается куда более лаконичным.