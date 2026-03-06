Приквел «11 друзей Оушена» лишился режиссера

Ли Айзек Чонг, режиссёр «11 друзей Оушена», покинул свой пост. У фильма временно нет постановщика, случилось это из-за творческих разногласий Ли Айзека с руководством.

Брэдли Купер рассматривается на одну из главных ролей в приквеле «11 друзей Оушена». Ранее на ведущую мужскую роль рассчитывал Райан Гослинг, но, похоже, договориться не вышло. Вторую главную роль исполнит Марго Робби. Предполагается, что Купер и Робби сыграют родителей Дэниела Оушена, роль которого в оригинальных фильмах исполнил Джордж Клуни. Информация пока не подтверждена.

Приквел «11 друзей Оушена» анонсировали ещё в 2022 году, работа по фильму ведётся.