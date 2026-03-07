14 марта состоится премьера сериала «Река Мадисон» — спин-оффа популярного шоу «Йеллоустоун». Проект расскажет об истории семьи Клайберн. Они уехали из Нью-Йорка после трагических событий и теперь пытаются наладить жизнь близ реки Мадисон в Монтане. Главные роли исполнили Мишель Пфайффер («Звездная пыль») и Курт Рассел («Омерзительная восьмерка»).

© Чемпионат.com

Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов — они будут выходить частями на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера заключительных трёх серий состоится 21 марта.

Расписание выхода сериала «Река Мадисон»

14 марта — Первая серия;

14 марта — Вторая серия;

14 марта — Третья серия;

21 марта — Четвёртая серия;

21 марта — Пятая серия;

21 марта — Шестая серия.