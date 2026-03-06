В Литве умер режиссер фильма «Театр» Янис Стрейч

5 марта в Литве скончался знаменитый латвийский и советский режиссер, актер и сценарист Янис Стрейч, снявший фильмы «Театр» и «Жернова судьбы». 26 сентября ему исполнилось бы 90 лет.

Свои последние годы Янис Стрейч провел в Литве вместе с женой Видой, где они поселились в деревенском доме, уединенно жили фактически хуторской жизнью.

Будущий режиссер и родился на хуторе под Даугавапилсом. в 1936 году. Недолгое время он жил с родителями в Риге, потом учился в педагогическом училище в Резекне, стал школьным учителем. А после службы в Советской Армии, где активно участвовал в самодеятельности, играл, ставил спектакли, придумывал к ним декорации, играл на домбре, он поступил на режиссерское отделение Латвийской консерватории.

Опыт имел колоссальный, пройдя все этапы кинопроизводства на Рижской киностудии. А начинал там под руководством своего мастера Александра Лейманиса на картине «Армия «Трясогузки»» 1964 года по одноименной повести Власова и Млодика. События происходят в годы гражданской войны, в которой участвуют даже дети, беспризорники, а среди них и русский мальчишка по кличке Трясогузка. Начинать в такой картине, значит, пройти огонь, воду и медные трубы.

Сам Янис Стрейч снял более двадцати картин, среди них немало экранизаций национальной литературы. Его героями не раз становились дети, видимо, первый киноопыт на картине учителя, сыграл свою роль. «Дитя человеческое» Стрейча рассказывает о семилетнем мальчике, переживающем серьезные для его детского мировосприятия события. В 1994 году фильм получил две награды на Международном кинофестивале детского кино в Москве, основанном еще Роланом Быковым.

В фильмографии Стрейча - «Жернова судьбы», музыку к которым написал Раймонд Паулс (они сотрудничали не раз), «Стреляй вместо меня», «Верный друг Санчо», «Мастер», «Мой друг – человек несерьезный», «Незаконченный ужин», «Мистерия старой управы»…

Наибольшую популярность получил его двухсерийный телефильм «Театр», снятый в 1978 году по одноименному роману Сомерсета Моэма с Вией Артмане в роли актрисы Джулии Ламберт. Главная героиня проходит грандиозный путь от провинциального театра до звездных вершин.

Рождался фильм сложно, имел скромный бюджет, чего не скажешь, глядя на экран. От его постановки по этой причине отказался Гунар Цилинский, в итоге сыгравший одну из ключевых ролей. Сам Стрейч стал лицом от автора, иронично комментируя происходящие события. Многие фразы Вии Артмане, например, про картошку, которую она не позволяла себе много лет, разлетелись на цитаты. А книги Моэма стали еще более популярными.

Стрейч хорошо чувствовал природу театра, сам ставил в Рижском ТЮЗе спектакль по пьесе Виктора Розова «Перед ужином» в 1963 году.

Он постоянно снимался в своих картинах, его приглашали и другие режиссеры на главные и небольшие роли. У Стрейча была колоритная и благородная внешность, по советским временам он был настоящим иностранцем с неповторимым балтийским акцентом.

В его актерской фильмографии - «Мужчина в расцвете лет», «Цыплят по осени считают», «Лимузин цвета белой ночи», «А был ли Каротин?» и многие другие.

Свою последнюю режиссерскую работу «Наследство Рудольфа» Стрейч закончил в 2010 году. Его фильмы получили награды на национальных и всесоюзных кинофестивалях, а также в Чикаго и Сан-Ремо. Стрейч удостоен премии Ватикана, первым от своей страны.

С детских лет он увлекался живописью, мечтал стать художником, и это чувствуется в его густых и насыщенных по изобразительному ряду картинах, особенно, в «Театре». Однако его персональная выставка прошла в Риге не так давно, когда Стрейчу исполнилось 88 лет.

В самые сложные годы, с 1991 по 1995-й, он возглавлял Союз кинематографистов Латвии, потом преподавал.

Как и любой большой режиссер советской эпохи, испытал на себе все превратности судьбы, научился обходить рифы. Он пережил гибель сына Кристапа, разбившегося на дельтаплане недалеко от Даугавпилса.