HBO представила студентов всех факультетов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO анонсировала ведущих актёров на роли студентов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер». Авторы показали учащихся сразу четырёх факультетов, которые уже снимаются в первом сезоне проекта.

Гриффиндор

© HBO

Орсон Мэтьюз — Оливер Вуд, капитан команды по квиддичу.

Аша Соэтан — Анджелина Джонсон, охотница команды по квиддичу.

Эр Фаррелл — Кэти Белл, охотница команды по квиддичу.

Серрана Су-Линг Блисс — Алисия Спиннет, охотница команды по квиддичу.

Итан Смит — Ли Джордан, комментатор матчей по квиддичу и лучший друг близнецов Уизли.

Слизерин

© HBO

Оливер Крофт — Маркус Флинт, капитан команды по квиддичу.

Д’Анжелу Осей Киссиеду — Грэхэм Монтегю, охотник команды по квиддичу.

Дилан Хит — Эдриан Пьюси, охотник команды по квиддичу.

Корнелиус Брэндрет — Теренс Хиггс, ловец команды по квиддичу.

Эддисон Берч — Майлз Блетчли, вратарь команды по квиддичу.

Джеймс Дауэлл — Люциан Боул, загонщик команды по квиддичу.

Генри Медхёрст — Перегрин Деррек, загонщик команды по квиддичу.

Лайла Барвик — Пэнси Паркинсон, однокурсница и подруга Драко Малфоя.

Когтевран

© HBO

Анджула Мурали — Падма Патил, однокурсница Гарри Поттера.

Аарон Чжао — Терри Бут, однокурсник Гарри Поттера.

Скарлет Арчер — Пенелопа Кристал, подруга Перси Уизли, брата Рона.

Ив Уоллс — Лайза Турпин, однокурсница Гарри Поттера.

Пуффендуй

© HBO

Индия Мун — Ханна Аббот, однокурсница Гарри Поттера.

Джеймс Тревельян Бакл — Джастин Финч-Флетчли, однокурсник Гарри Поттера.

Сиан Игл-Сервис — Эрни Макмиллан, однокурсник Гарри Поттера.

Джазмин Левин — Сьюзен Боунс, однокурсница Гарри Поттера.

Съёмки первого сезона «Гарри Поттера» подходят к концу в Великобритании. Премьера шоу состоится в начале 2027 года в онлайн-кинотеатре HBO Max.