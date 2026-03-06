Известно расписание выхода четвертого сезона мультсериала «Неуязвимый»

Расписание выхода четвертого сезона мультсериала «Неуязвимый»
Уже 18 марта состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». Новый сезон продолжит историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. В продолжении герой и его друзья дадут отпор Траггу, правителю планеты Вильтрум.
В четвёртый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 22 апреля.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 18 марта
- 2-я серия 18 марта
- 3-я серия 18 марта
- 4-я серия 25 марта
- 5-я серия 1 апреля
- 6-я серия 8 апреля
- 7-я серия 15 апреля
- 8-я серия 22 апреля