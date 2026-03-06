Сериал «Динозавры» с Морганом Фриманом вышел на Netflix

6 марта состоялась премьера документального сериала «Динозавры». Все четыре эпизода шоу уже доступны на стриминговом сервисе Netflix.

Проект охватывает сотни миллионов лет доисторической эпохи: от появления первых протодинозавров до их глобального вымирания. Зрителям расскажут об эволюции видов, адаптации к меняющемуся климату и причинах доминирования рептилий на Земле.

Исполнительным продюсером «Динозавров» выступил Стивен Спилберг, а закадровый текст озвучил знаменитый актёр Морган Фриман. За визуальные эффекты отвечает студия Industrial Light & Magic, ранее создавшая графику для сериала «Жизнь на нашей планете».