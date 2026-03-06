Что стоит за новой волной киноотмен в России

Первая мартовская неделя в российском кино ознаменовалась сразу двумя «отменами». Весенние премьеры фильма «Момент» о певице Charli XCX и картины «Нюрнберг» с Расселом Кроу оказались сорваны из-за невыдачи Минкультуры прокатных удостоверений этим картинам.

Кроме того, сгустились тучи над премьерой российской комедии «Скуф», главную роль в котором сыграл скандальный блогер Александр Зубарев.

3 марта кинопрокатная компания «Русский Репортаж» сообщила, что в России не покажут фильм «Момент» о певице Charli XCX, премьера которого была запланирована на 23 апреля.

«По независящим от нас причинам прокат фильма "Момент" на территории Российской Федерации и в странах СНГ не состоится. Мы ценим внимание к проекту и признательны аудитории и партнерам за проявленный интерес», - отмечалось в сообщении компании.

В центре сюжета картины поп-звезда, которая готовится к первому масштабному туру. Главную роль в «Моменте» сыграла 33-летняя британская певица Charli XCX (настоящее имя Шарлотта Эмма Эйтчисон), получившая в 2025 году сразу три премии «Грэмми».

Музыкальный стиль Charli XCX называют гиперпопом, дарк-попом и «неоновой готикой», а ее стиль в одежде - «диснеевским гранжем». СМИ называют Чарли феминисткой, отстаивающей женскую независимость и влияние в поп-культуре.

При этом в Минкультуры России назвали гораздо более банальную причину проблем картины. Оказывается, ведомство Ольги Любимовой просто не получало соответствующую заявку.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на документальный фильм "Момент" в Минкультуры России не поступало», - пояснили в министерстве ТАСС.

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская объяснила НСН, что это вполне нормальная ситуация.

«Такие ситуации периодически случаются. Иногда мы получаем пресс-релизы от компаний: фильм сначала заявляется, а потом прокатчик пишет, что фильм выбыл из списка релизов. Это нормальная практика. Причины могут быть разные: неполучение прокатного удостоверения, проблемы с правами… Плохо, что фильм сначала заявляется, а потом все-таки пропадает с афиш», - сказала Ромодановская.

НОНСЕНСЫ «НЮРНБЕРГА»

4 марта стало известно, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу в главной роли. Премьера этой картины была запланирована на 19 марта.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов подробно изучал историю Нюрнбергского процесса во время работы над спектаклем «Цветы нам не нужны». Он заявил НСН, что не удивлен бану американского «Нюрнберга», которого он посмотрел одним из первых.

«Фильм “Нюрнберг” я посмотрел одним из первых. Совершенно не удивлен тому, что он не получил прокатное удостоверение. Создатели фильма забыли пригласить автора, историка и режиссера. В фильме колоссальная нестыковка с тем, что на самом деле происходило на этом суде над монстрами, совершившими преступления против человечества. Советские участники Нюрнбергского процесса там не показаны вообще! В картине мелькает лишь флаг СССР, а все заслуги приписаны США. Это недопустимо, это просто нонсенс! Очень важна речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко, которой в фильме даже близко нет. Геринг в “Нюрнберге” - абсолютно комедийный и поверхностный. Очень жалко, что Кроу не написали нормальный сценарий, который нужен любому, даже самому хорошему актеру. Меня удивило, что в наше время американский кинематограф способен снять такую поверхностную и слабую в художественном, сценарном, актерском и, главное, историческом плане работу про важнейшее событие», — возмутился Грымов.

В 2023 году в прокат вышел российский фильм «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева, главные роли в котором сыграли Любовь Аксёнова, Евгений Миронов и Сергей Безруков. Сборы этой картины составили более 330 млн рублей.

ИСЧЕЗНУВШИЙ «СКУФ»

На фоне отмен «Момента и «Нюрнберга» несколько в тени оказалось продолжение истории с жалобами на комедию Алексея Степанова «Скуф», которая должна была выйти в российский прокат 16 апреля.

Внимательные зрители обратили внимание на исполнителя главной роли, тик-токера Александра Зубарева, которого СМИ назвали русофобом из-за скандальных высказываний о младенцах и бургерах. На фоне общественного возмущения в Минкультуры заявили в середине февраля, что не получали заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения фильму с Зубаревым и блогершей Валей Карнавал.

Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) сказал в этой связи НСН, что у него есть вопросы к «некоторым лицам», хотя само содержание «Скуфа» стерильно.

«Думаю, это низкосортная картина, в том смысле, что максимально простая комедия. Лично мне не очень нравится участие некоторых лиц, и не потому, что они блогеры, а из-за того, что они замечены в не очень хороших вещах. Так что продвигать их на еще большую аудиторию я считаю странным. Но на частные деньги, конечно, можно делать, что угодно. Главное, что государство здесь участия не принимает. Плюс я не очень хорошо отношусь к рекламе казино, а Зубарев, как человек ранее зависимый, сам людей подталкивал к этому. Если он сделал то, что перечит российскому законодательству, то, наверно, фильм могут и запретить. Но если брать сам фильм, то там, скорее всего, нет причин, чтобы его запрещать. Он стерильный в этом плане, и авторы метят на широкую аудиторию», - рассказал он.

На сегодняшний день с сайта «Кинопоиск» пропала и афиша «Скуфа» и дата его премьеры. Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» не писала новостей о «Скуфе» с начала февраля, хотя ранее называла его «одним из самых обсуждаемых в соцсетях фильмом».