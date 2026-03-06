Опубликован постер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»

Компания Nintendo представила яркий постер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Авторы также раскрыли дату выхода финального трейлера картины — релиз состоится 9 марта.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в мировом прокате 1 апреля. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Кроме того, Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).