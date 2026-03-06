Стартовали съемки продолжения сериала «Острые козырьки»

Издание What's on netflix сообщило о старте съёмок продолжения культового сериала «Острые козырьки». Производство шоу сейчас проходит в британском городе Сток-он-Трент.

Сюжет предстоящего проекта выступит продолжением фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», премьера которого в ограниченном прокате состоялась 6 марта. Сериал расскажет о новом поколении семьи Шелби, которое будет бороться за право обладания масштабным проектом реконструкции Бирмингема после окончания Второй мировой войны.

Исполнительными продюсерами нового сериала по «Острым козырькам» выступят создатель оригинального шоу Стивен Найт и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»). Авторы выпустят два сезона по шесть эпизодов. Дата выхода проекта пока неизвестна.