Критики оценили хоррор «Полутон»

13 марта состоится мировая премьера хоррора «Полутон» — нового проекта знаменитой студии А24. Критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 88% свежести.

Обозреватели отмечают, что фильм пугает зрителя не скримерами или монстрами — главный страх кроется в звуках. Авторам удалось создать настолько шокирующее звуковое сопровождение, что картина ни на минуту не отпускает от напряжения. Ругают ленту за слишком банальный сюжет, который может испортить впечатление от просмотра.

Что пишут критики про хоррор «Полутон»

«Это самый страшный фильм, который вы когда-либо услышите. Он буквально перегружает ваши барабанные перепонки пугающими звуками, которые наверняка не дадут вам уснуть ночью и вызовут физическую реакцию при повторном прослушивании».

«Пожалуй, самым большим достижением фильма является то, как он "приучает" нас к воображению вещей, которые могут существовать, а могут и не существовать. Режиссёр прекрасно понимает, что зрители способны сами себя напугать».

«Мастерски созданный кошмар всепоглощающего ужаса. "Полутон" настолько же захватывающий, насколько и леденящий душу, и отличается поистине первоклассным звуковым оформлением».

«Для тех, кто интересуется этим фильмом, потому что сами являются подкастерами, поднятие этой темы в фильме настолько абсурдно, что может помочь вам не заснуть в самые унылые моменты».

«Нельзя сказать, что в данный момент от фильма "Полутон" ожидается оригинальность, но, учитывая переполненность жанра, трудно понять, что выделяет его из общей массы».

«Полутон» повествует о ведущей подкаста, которая ухаживает за своей умирающей матерью. В один момент слушатели присылают ей записи с участием супружеской пары, которая сталкивается с паранормальными звуками. Каждое сообщение всё больше подталкивает героиню к настоящему безумию. Главную роль исполнила звезда сериала «Рассказ служанки» Нина Кири. Картина официально выйдет в России в апреле.