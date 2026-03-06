Мультфильм «Прыгуны» от Pixar собрал более $3 млн еще до премьеры

6 марта в мировом прокате состоялась премьера мультфильма «Прыгуны». Сборы картины на предпоказах уже достигли $3,2 млн.

Таким образом, новая лента студии Pixar уже обогнала другие популярные мультфильмы компании. «Прыгуны» собрала на предпоказах больше чем «Вперёд» ($2,7 млн) и «Элементарно» ($2,5 млн). Учитывая, что картине предрекают стартовые сборы около $88 млн, она может обогнать мультфильм «Тайна Коко» 2017 года по кассе за первые выходные.

Главной героиней «Прыгунов» выступает учёная, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.