Стало известно, кто сыграет в триллере «Йети»

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Netflix начал разработку триллера «Йети». Дата выхода картины о снежном человеке пока неизвестна.

Действие ленты развернётся в Альпах. Главными героями выступят отец и дочь, которые застряли в горах после лавины. Стихийное бедствие также пробудило древнее существо, которое начало охоту за людьми.

Главную роль исполнит звезда фильмов «Звёздный путь» и «Любой ценой» Крис Пайн. Вместе с ним в триллере сыграют София Бутелла («Kingsman: Секретная служба»), Рэй Уинстон («Отступники») и Иона Белл («Голодные игры: Рассвет Жатвы»). Режиссёром выступит Майкл Чавес — автор третьей и четвёртой частей хоррор-серии «Заклятие».