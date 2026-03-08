Рецензия на фильм «Крик 7»

В параллельный прокат вышел «Крик 7» — новый фильм популярной хоррор-франшизы, поставленный ее духовным отцом, сценаристом оригинальных картин Кевином Уильямсоном. Попытка вернуться к истокам прошла в атмосфере скандала — из-за высказываний о событиях в Палестине продюсеры уволили одну из главных звезд прошлых серий Мелиссу Барреру, а вслед за ней покинула проект и Дженна Ортега. Что смог сделать в этих обстоятельствах Уильямсон, рассказывает материал «Ленты.ру».

В доме Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), который заливали кровью в пяти из шести «Криков», организовали музей. Сама Сидни переехала из родного Вудсборо в городок Пайн Гроув, штат Индиана. Здесь она живет с мужем и детьми, руководит кофейней и старается забыть многочисленные встречи с разными убийцами в одинаковых масках Призрачного лица. Но начать новую жизнь мешают и соседи-поклонники, и старшая дочь Тэйтум (Изабель Мэй), названная в честь погибшей в первом фильме подруги. В общем, когда Сидни слышит в трубке знакомое зловещее пыхтение, она не слишком удивлена.

Куда поразительнее, что на сей раз маньяк с готовностью звонит еще и по фейстайму. С экрана при этом пучит глаза Стю Мейкер (Мэттью Лиллард), которого Сидни точно убила в третьем фильме. Или нет? Найти ответ помогут не менее феноменально живучая телеведущая в отставке Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и ее новые помощники, знакомые зрителям прошлых двух фильмов — близнецы Чед (Мейсон Гудинг) и Минди Микс-Мартин (Джасмин Савой Браун). Времени на ответы, впрочем, немного — первые подростки из окружения Тэйтум уже падают замертво.

В связи с «Криком» обычно первым вспоминают имя постановщика Уэса Крэйвена и куда реже — родителя номер два, Кевина Уильямсона, хотя оно для этой франшизы даже важнее. В восьмидесятых он коротко попробовал себя в качестве актера, а уже в 1996-м шагнул сразу в звезды. Первый «Крик» стал дебютом Уильямсона-сценариста, очевидно определяющим его карьерную траекторию по сей день. В марте прошлого года Кевин отметил шестидесятилетие и следующий год посвятил причитающейся по возрасту ностальгии. Сперва он как шоураннер создал гангстерскую семейную сагу «Хэйвенпорт», во многом основанную на его детских воспоминаниях (Netflix, увы, закрыл этот симпатичный сериал после первого сезона). Ну а потом пришлось экстренно включиться в спасение главного детища и сесть в режиссерское кресло седьмого «Крика».

Напомним, что «Крик» вернулся в кинотеатры в начале 2022-го — через семь лет после смерти Крэйвена. От оригинальных идей остались рожки да ножки: в этом и следующем фильмах убрали даже порядковый номер из названия (пятый в оригинале назывался просто Scream, а шестой — SCREAIVI). Новые герои — более или менее близкие родственники подростков девяностых, центральным же стал дуэт сестер Карпентер, Сэм (Мелисса Баррера) и Тары (Дженна Ортега). Пятый «Крик» уверенно нырнул в зумерские дела и сбросил балласт — в частности, умертвил важного для здешней мифологии усатого полицейского Дьюи Райли. Шестой фильм и вовсе переехал из уютного Вудсборо на улицы Нью-Йорка. В финале, правда, история элегантно укусила себя за хвост, закольцевав судьбы новых жертв маски с приключениями из самого первого фильма.

«Крик 7» угодил в производственное пекло, лишившись не только режиссеров и сценаристов, но и главных героинь.

Мелисса Баррера выбыла после пропалестинских постов в соцсетях, Дженна Ортега не захотела сниматься без экранной сестры. Взамен вернулась Сидни Прескотт — героиня Нив Кэмпбелл пропустила прошлую серию, поскольку не договорилась с продюсерами о гонораре. В аварийной ситуации деньги, как водится, сразу нашлись. Не последнюю роль в этом камбэке сыграл, по всей вероятности, и пиетет Уильямсона по отношению как к актрисе, так и к ее героине. В сопровождавших картину интервью режиссер охотно рассуждает о том, что Сидни так натерпелась, что заслужила хэппи-энд, а концепцию фильма он разрабатывал с тесном сотрудничестве с Кэмпбелл. Именно по ее настоянию, утверждает Уильямсон, в новом «Крике» сделан акцент на саспенсе, а не на крови.

Последнее утверждение выглядит саркастично: фильм, в котором из человека вываливаются кишки (явно, впрочем, бутафорские) в недостатке кровавости не обвинишь.

Напротив, в том, с какой тщательностью здесь оформлены убийства, будто бы ощущается более или менее сознательное желание Уильямсона побольнее пнуть постановщиков возрожденной франшизы, которые в прошлый раз нарушили все мыслимые правила. Кое-что даже получилось: новейший эпизод с пивным краном, пожалуй, запомнится даже тем зрителям, которые останутся недовольны в целом.

«Крик 7» уже собрал 113 миллионов долларов — это лучший результат среди всех фильмов франшизы. Отзывы (как профессиональные, так и любительские) у картины скорее прохладные: на агрегаторе RottenTomatoes у фильма рейтинг 31 процент свежести у критиков и 76 процентов — у зрителей. Благосклонность публики понятна: «Крик 7» — именно такое продолжение франшизы, какого четыре года назад наверняка ждали многие фанаты классической тетралогии Крэйвена. Фан-сервис здесь примерно такого же уровня, как в недавних реюнион-посиделках «Друзей» — даром, что в обоих случаях не последнюю роль играет Кортни Кокс. «Крик 7», несмотря на смену дислокации, это тоже своего рода встреча выпускников. В процентном отношении их, в силу специфики жанра, осталось поменьше, но они так же демонстративно рады встрече и столь же самоотверженно предъявляют объективу морщины, шрамы и результаты пластических операций.

«Как молоды мы были» с кровью — не худший формат. С этим наверняка согласятся многие из тех, кто тоскует по рубежу тысячелетий, который с нынешней дистанции многим кажется чуть ли не потерянным раем. Тогда Призрачное лицо, кстати, наводило шороху не только в «Криках», но и на просторах родственного «Очень страшного кино». Симптоматично, что как раз в эти дни набирает обороты рекламная кампания новой части комедийной франшизы братьев Уэйанс. Отдельные эпизоды из картины Уильямсона, кстати, вызывают характерные как раз для «Очень страшного кино» глуповатые смешки. Впрочем, реальным недостатком фильма стоит считать не легкую нелепость (не большую, чем цифра 7 в названии), а практически отсутствующие мета-отсылки. «Крик» всегда славился тем, что анализировал сам себя, но на сей раз короткий разговор о новых правилах серии немудрено и пропустить. С другой стороны, перед нами все-таки не столько новый фильм, сколько авторский сборник избранного, скрепленный формальным сюжетом, а в таких случаях правила обычно заменяет дуэт эгоцентризма и интуиции.

Новый «Крик» демонстративно вернул в название арабскую цифру — вступительный титр вообще стилизован под классические заставки серии. Однако правильнее всего было бы оставить именно этот фильм за пределами канона — скажем, так же, как в свое время поступили с разовым камбэком Шона Коннери к роли Бонда в «Никогда не говори "никогда"». Учитывая сборы, восьмого «Крика» никак не миновать, но куда гармоничнее будет, если к моменту начала съемок продюсеры все-таки помирятся с актерами и режиссерами, а Израиль — хотя бы с Палестиной.