Закончились съемки четвертого сезона «Укрытия» завершены

Компания Apple объявила о завершении съёмок четвёртого сезона сериала «Укрытие». Производство закончилось спустя примерно полгода после старта — оно началось ещё в августе 2025 года.

© Чемпионат.com

Таким образом, авторы шоу закончили производство всего сериала. Четвёртый сезон станет большим финалом «Укрытия», которое запустилось в 2023 году и стало одним из флагманских проектов онлайн-кинотеатра Apple TV.

Интересно, что в компании пока не делились планами о выходе сериала. Второй сезон завершился ещё в январе 2025 года, при этом в мае авторы уже отсняли третий сезон. Продолжение может выйти уже в ближайшие месяцы, а финальный четвёртый сезон наверняка появится в начале 2027 года.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Главные роли в шоу исполняют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»).