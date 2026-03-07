Прошла премьера фильма «Тюльпаны», где сыграл последнюю роль Николай Коляда

Еще до своего выхода на экраны страны фильм, снятый уральской студией Red Pepper Film, вызвал большой интерес у зрителей, потому что съемочная группа работала в Новороссийске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Калининграде, пообещав каждому городу посвятить отдельную историю. А сам фильм был задуман как своеобразное продолжение поднадоевших и пообтрепавшихся новогодних "Елок" - в самом деле, женский праздник 8 марта дает ничуть не меньше поводов поговорить о жизненно важном и постараться в очередной раз поверить в то, что чудеса случаются… если их делать своими руками.

Пять молодых режиссеров сняли пять новелл, рассказывающих о вечно непростой женской доле и однодневном героизме мужчин, пытающихся соответствовать ожиданиям.

Артем (Гоша Куценко) - обычный работяга из Екатеринбурга, пытается порадовать подгоревшими сырниками и скромными букетами тюльпанов своих многочисленных и весьма капризных дам: жену, маму, тещу, сестру и трех дочерей.

Юная Стася (Александра Бабаскина) живет в Новороссийске, передвигается в инвалидной коляске и обязательно должна подарить маме подарок, а ее недобровольным поначалу помощников становится курьер Костя (Ярослав Могильников).

Петербурженка Тамара Васильевна (Елена Яковлева), тоскует об умершем муже, спасаясь от одиночества чтением детективов - но вдруг получает в подарок от неизвестного умную колонку с голосовым помощником Гришей, на пару с которым затевает уже собственное расследование.

А в Красноярске Варя (Варвара Щербакова), собиравшая, по ее словам, "бинго 35+" (развод, крах бизнеса, кредиты и прочее), обретает поклонника в лице 25-летнего Миши (Слава Копейкин), который деятельно помогает ей наладить бизнес по производству съедобной косметики.

В Калининграде живет талантливый репортер регионального телеканала Света (Юлия Топольницкая), которая честно выигрывает конкурс на должность ведущей, но владелец телеканала, ее отец, отказывает ей, потому что "мечтает о внуках". В этой роли снялся Николай Коляда, который, к великому сожалению, не дожил до премьеры, Екатеринбург простился со знаменитым драматургом несколько дней назад.

Весь этот пестрый букет сценаристов, режиссеров и прекрасных актеров разных поколений объединяет фирменный стиль директора и основателя студии Red Pepper Film Ивана Соснина, которого называют "почетным обладателем репутации самого душевного режиссера страны". Удивительно, но в этом фильме нет ни одного отрицательного персонажа, но почти невозможный в воплощении "конфликт хорошего с лучшим" здесь не кажется нарочитым, а комедия положений умудряется ни разу не скатиться в пошлость.

Уверена, по нынешним временам только за это создателям фильма надо дать какую-нибудь премию. Зритель соскучился по простоте и доброте, по юмору, а не стебу, по экранным героям, которые не впадают в депрессию и не убиваются об стену при любой жизненной неудаче, пытаются помочь себе и другим, словом, люди как люди, и даже квартирный вопрос здесь никого не испортил.

Я смеялась и плакала весть фильм, - сказала одна зрительница на встрече со съемочной группой. - Спасибо вам! Я теперь маму приведу, вместе поплачем.

А чего плакать, спрашивается? Вон лепестки тюльпанов летят прямо с неба - и в Питере, и в Новороссийске, и в Екатеринбурге… красота.