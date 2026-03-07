«Относились как к макакам». Жора Крыжовников высказался о работе с Netflix

Режиссер комедии «Горько!» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников рассказал, как остался разочарован питчингом для стриминговой платформы Netflix. Впечатлениями он поделился в шоу Dreamcast, новый выпуск которого выходит 7 марта на платформе VK Видео.

По словам Крыжовникова, ему хотелось бы попробовать поработать с иностранцами и он питчил Netflix «Слово Пацана», а стримингу Hulu «Преступление и наказание». Опыт режиссер назвал «прикольным», но признался, что разочаровался, когда его спросили, похоже «Слово пацана» на «Лицо со шрамом» или на «Бойцовский клуб».

«Понял, что это бездари. Без скидок. Когда они меня начали мучать референсы, я понял, что они вне контекста современного соревнования находятся. Эти люди не разобрались», — говорит Крыжовников.

Режиссер отметил, что занимавшиеся российским рынком представители Netflix находились в Голландии и не отдавали себе отчет об уровне кино в стране.

«Конкретно эти голландцы — они относились к нам как к макакам. Серьезно. Их лекция начинается с того, что женщина говорит: смотрите, сначала мы пишем сценарий, потом мы снимаем, потом этап постпродакшна, без сценария не снимаем — реально. Это открытый урок от Netflix. На Россию бросили колонизаторов — они пришли и давай гонять чукчей», — заключил он.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) построен вокруг «казанского феномена» — истории преступных группировок Казани, состоявших в основном из несовершеннолетних. В основу сценария легла книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева.