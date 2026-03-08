Каким получился фильм «К себе нежно»

Хороший подарок для похода с девушкой на праздник.

Фильм «К себе нежно» основан на одноимённой книге с тиражом свыше 3 млн копий. Естественно, я её не читал. Ну какая нежность в 2026 году, когда ежедневный график примерно такой.

Проснулся, когда на улице ещё темно. Отправил одного ребёнка в школу, второго повёл в детский сад. Сел одержимо работать, решать миллионы вопросов и думать, что вообще-то мог справиться лучше. Потом пошёл в магазин, в очередной раз обалдел от цен и понял: работать надо ещё больше. В конце дня хотел поиграть и посмотреть сериал, но ни сил, ни настроения уже нет — поэтому завалился в кровать, полистал телефон и уснул. Ну и добро пожаловать в утро, где колесо закрутилось по новой.

Можно ли что-то сделать с таким круговоротом? Бог его знает. Однако точно можно что-нибудь сделать с собой — с отношением к рутине, с заботой о себе и с редкими, но нужными решениями в духе «Знаете что? Я устал. Поэтому работа и труд к чёрту идут». Если сто лет не говорили подобного, то «К себе нежно» сняли как раз для вас.

Я каждый день как на войне

В жизни Нади дела так себе. Она рассталась с мужем, но развод ему не дала и живёт в подвешенном состоянии. Наладить контакт с дочкой никак не выходит, и та рисует картины с названием «Похороны мечты». По ночам снятся кошмары о шведском столе, на котором из блюд только чувство вины и раздражение. От этого бардака Настя прячется исключительно на работе. Трудовые будни — почти броня, которая не даёт задуматься о плохом.

Не переживайте за Надю: она пройдёт большой путь и к финалу наконец улыбнётся. Вот только дорога будет необычной. Всё же в фильме, как обычно и бывает в жизни, нет ни заклятых врагов, ни устрашающих проблем, от которых зависит чья-то жизнь. Там только рутинные вопросы — о покое, принятии и лёгкости. Просто решаются эти вопросы столь терапевтически, что после сеанса вы точно улыбнётесь.

Допускаю, что существуют люди, которые с утра до ночи валяются на диване, рубятся в консоль и вообще не переживают. Но это не про меня и вряд ли про вас. Вероятнее, что вы день за днём работаете до одури, переступаете через себя и, глядя на что-нибудь приятное, говорите: «Не время радоваться, других забот хватает». Вы словно рыцарь из хардкорной игры, который встал с кровати, сразу же надел броню и отправился на битву с миром.

Вот только жизнь не Dark Souls, а неприятный тип на пути не монструозная тварь с тремя безжалостными фазами. У реальности другие враги. Тревога о том, что ещё не случилось и, быть может, никогда не произойдёт. Чувство вины о том, что было когда-то и до сих пор не отпустило. Раздражение, когда нарисованный в голове план хоть каплю отклонился.

И вот ты идёшь по улице, закованный в беспокойства и травмы, что существуют лишь в тебе. На небе тем временем светит солнце, на ладони падают причудливые снежинки, а в кофейне поблизости по-прежнему подают изумительный капучино. В жизни всё ещё полно радостей, возможностей и хороших людей.

Нюанс в том, что слова о прекрасной жизни — пусты. Вы ведь прочитаете строки выше, не впустите их в себя и максимум снисходительно хмыкнете. Это понимает и фильм, который устами героев задаёт вопрос: «Неужели ты обязан через многое пройти, чтобы понять нечто важное?» Наверное, это так. Счастье от банального факта, что ты нормально видишь, испытает лишь тот, кто наконец снял очки.

Однако «К себе нежно» — наивная попытка достучаться до зрителя и на примере Нади многое сказать. Если прошлые отношения бесповоротно развалились, то снова найдётся тот, кто тебя полюбит. Если на работе всё плохо, то наверняка появится другой вариант. И если ты на минуточку забьёшь на всё, выдохнешь и порадуешь себя, то мир не развалится.

Идея подана очаровательно, с замечательной актёрской игрой и уймой талантливых шуток, поэтому удовольствие вы точно получите. Особенно если пойдёте на сеанс с подругой, девушкой, женой. Но сделает ли кино капельку счастливее? Сложный вопрос, но за саму попытку в любом случае спасибо. Потому что лучше уж сказать: «Слушай, жизнь хороша, ты молодец и всё обязательно получится» — и попасть в одного зрителя из тысячи, чем вообще не попытаться.

«К себе нежно»: стоит ли смотреть?

Да! В худшем случае фильм покажется добрым и приятным. В лучшем — вы унесёте историю с собой, в трудную минуту вспомните Надю и улыбнётесь. Всё же проблемы приходят и уходят, а жизнь с её чудесами остаётся. Как и остаётесь у себя вы — абсолютно замечательный и заслуживающий счастья.

