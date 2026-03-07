Опубликован кадр мультфильма «Скотный двор»

Издание Collider представило стильный кадр мультфильма «Скотный двор». На нём изображен главный герой, который готовится бить боксёрскую грушу.

Лента представляет собой экранизацию одноимённой повести Джорджа Оруэлла. Адаптация выполнена с применением технологии захвата движений, за визуальную часть отвечала студия Cinesite.

Премьера «Скотного двора» состоится 1 мая. Главные роли озвучили Сет Роген («Киностудия), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), Стив Бушеми («Бешеные псы»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Гейтен Матараццо («Очень странные дела») и другие актёры. Режиссёром выступил звезда «Властелина колец» Энди Сёркис.