Представлен кадр фильма «Дьявол носит Prada 2»

Издание Collider представило стильный кадр предстоящего фильма «Дьявол носит Prada 2». На нём показаны героини из оригинальной ленты, которых вновь исполнили знаменитые актрисы Мерил Стрип («Крамер против Крамера») и Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»).

Сиквел расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она и заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится 1 мая. К главным ролям во второй части, помимо Стрип и Хэтэуэй, вернулись Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»). В сиквеле также сыграла Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»). Режиссёром выступил автор оригинала Дэвид Френкель.