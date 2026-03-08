Представлены кадры третьего сезона «Эйфории»

Компания HBO опубликовала атмосферные кадры третьего сезона сериала «Эйфория». Премьера продолжения популярного шоу состоится 12 апреля.

Сюжет третьего сезона развернётся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героини Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики.

«Эйфория» представляет собой американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея («Человек-паук: Нет пути домой»), Сидни Суини («Горничная»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн») и другие популярные актёры. Изначально продолжение должно было выйти ещё в начале 2025 года, однако производство отложили из-за забастовок сценаристов и занятости основного каста. После этого шоу было на грани отмены, однако создатель проекта Сэм Левинсон убедил актёров вернуться на ещё один сезон.