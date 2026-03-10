Вечно неуловимые: неожиданные факты о бессмертном вестерне

Знаменитому фильму о «Неуловимых мстителях» уже больше 50 лет. Мальчишки, которые впервые посмотрели его в кинотеатрах, сейчас уже пенсионеры. Но трилогия по-прежнему смотрится лихо и захватывающе. В чем причина ее вечной молодости, разбирался «МК».

© Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Юбилей с армянским акцентом

Фильм о подростках в огне гражданской войны готовился не просто так, а к юбилею Октябрьской революции. 50 лет – круглая дата! Сценарий давно был написан, а подходящего режиссера найти не могли. Молодые мосфильмовцы открещивались от пафосной темы. Когда от «Неуловимых» отказался Александр Митта, то выбор пал на начинающего режиссера Эдмонда Кеосаяна. Он только что закончил ВГИК (куда поступал целых шесть раз) и снял одну полнометражную картину – пасторальную «Стряпуху» с Светланой Светличной, Георгием Юматовым и Владимиром Высоцким.

Кеосаяна считали бунтарем и хулиганом, но ему все же предложили сценарий. И он согласился на юбилейное кино, но с одним условием – чтобы начальство в его работу не лезло. Требование было вполне ожидаемым от горячего армянского парня, поэтому сделка состоялась. «Неуловимые» отправились в производство.

Восемь тысяч цыган и морковка

В поисках детей-актеров ассистенты прочесали все московские школы, спортивные секции и уличные коробки. Только на роль Яшки-цыгана пробовалось восемь тысяч детей. Но подходящих типажей все не находилось. Заставить детей играть на камеру непросто.

В результате, юные актеры нашлись почти что на задворках киностудии. На роль Даньки решили взять Виктора Косых, он же Костя Инночкин из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Опыт у ребенка есть, и внешность – вполне пролетарская, хоть и пасынок актера Ивана Косых.

Роль гимназиста Валерки собирались отдать Валерию Носику. Типаж живой, яркий, но – староватый для подростка. Валерию в 66-м стукнуло уже 26 лет. Надежда была на грим и правильный свет, но Витя Косых привел к режиссеру своего друга Мишу Метелкина. Кеосаян придирчиво оглядел школьника, и многозначительно сказал: «Мал ростом». И в шутку добавил: «Иди ешь морковку». Миша шутки не понял, и целое лето налегал на корнеплод. К осени режиссер и думать забыл про невысокого школьника, но Миша появился перед ним подросшим на целых семь сантиметров. За настойчивость его и взяли в банду «Неуловимых».

С девочкой возникло больше всего проблем. Ни в «Красных дьяволятах», ни в первом, еще немом фильме по этой книге, не было Ксанки-«мстительницы». Но в ремейке решили разбавить мужской ансамбль. Но где найти школьницу, которая умеет жестоко драться (камера не терпит фальши) и хорошо держаться в седле? Ассистенты по актерам направились в спортивные секции. Подходящая Ксанка нашлась на самой окраине Москвы, на стадионе «Трудовые резервы», среди гимнасток.

Непокорный Лютый

О Эдмонде Кеосаяне не зря ходила слава как о режиссере с горячим нравом. Своему делу он отдавался истово и целиком. Но если кто-то переходил ему дорогу в творческом процессе, то несчастному было несдобровать. Кеосаян ссорился с ним, невзирая на личность.

На своем первом фильме «Стряпуха» он вдрызг разругался с Владимиром Высоцким и разошелся с ним навсегда. Ни известность, ни глубина песен, которые Кеосаян любил, не изменили отношения к актеру во время съемок.

Его обида вполне понятна: Кеосаян был одним из первых пригласил Высоцкого в кино. Но на съемочной площадке музыкант не выходил из запоя, срывал съемки и спаивал других артистов. Поведение друга Эдмонд счел предательством.

Похожая ситуация случилась и на «Неуловимых». На роль атамана Лютого Кеосаян пригласил старого друга – Владимира Трещалова. Но испытание работой эта дружба не прошла.

Трещалов был фактурным артистом. Высокий красавец с открытым лицом. В его внешности было что-то героическое, поэтому он часто играл военных и спортсменов. За кадром же Трещалов еще как нарушал спортивную дисциплину. О его загулах, драках и романах по Москве ходили легенды. Постепенно героя с такой репутацией перестали снимать. В творческих паузах актер попросту спивался.

Спасательный круг бросил другу Эдмонд Кеосаян, пригласив опального артиста не просто в кино, а на одну из главных ролей, хоть и злодея. Ради него он подвинул самого Ефима Копеляна, которого руководство как раз и видело в роли Лютого. В результате народный артист появился лишь в эпизоде.

Но Трещалов доброты не оценил. Он приходил на площадку «подшофе», невероятно беся этим режиссера. Пьяных Кеосаян не выносил. В результате пришлось героя Трещалова убить. Режиссер самолично вычеркнул его из сценария, хотя планировалось, что Сидор Лютый пройдет через все три части.

Бывшего друга он даже не позвал озвучивать роль. В результате лихой атаман говорит голосом чрезвычайно добродушного актера Евгения Весника.

Как Кеосаян убил атамана и Бубу Касторского

Актер Борис Сичкин своей известностью тоже обязан режиссеру «Неуловимых». С ним Эдмонд Кеосаян познакомился на одном из концертов. Будущий Буба Косторский тогда выступал с небольшим ансамблем пародий «Синяя птичка» и о большом кино даже не грезил. Ни специального образования, ни какого-либо внушительного портфолио у Сичкина не было. Но Кеосаян не сомневался: таким и должен быть одесский куплетист. Сичкин, что говорится, сыграл самого себя.

Он так понравился публике, что его роль перекочевала и в новые приключения четверки. Но вот с третей частью вышла незадача. По сценарию Буба Касторский в секвеле умирает. Но режиссер все же планировал дать ему шанс. Последний эпизод с Сичкиным он снял так, что непонятно – умер Касторский или нет.

Все решил проигрыш в карты. Сичкин и Кеосаян так повздорили из-за партии в «дурака», что режиссер вычеркнул и его роль из третьей части. Судьба Бубы была решена. Можно осуждать методы режиссера, но справедливости ради надо сказать, что и Трещалов, и Сичкин так и не смогли повторить свой успех после «Неуловимых». Трещалову пришлось уйти из профессии и переучиться на водителя троллейбуса, а Сичкин эмигрировал в США.

Криминальный сценарист

Такой же недрогнувшей рукой Кеосаян расправлялся и со своими сценаристами. В результате - на всех трех частях были разные авторы. Продолжение «Неуловимых» писал друг режиссера – Артур Макаров.

Хоть и сценарист всегда остается за кадром, Артур Сергеевич был личностью известной. Его приемные родители – знаменитые Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Не имея своих детей, Артуру они отдали всю свою безграничную любовь

Участь во ВГИКе, Макаров подружился с Тарковским, Шукшиным, Кончаловским. Его близким другом был Высоцкий. Кеосаян тоже входил в эту прославленную компанию.

Во время дружеских посиделок и рождалось большинство сцен из вторых «Неуловимых». Но во время съемок взгляды режиссера и сценариста разошлись. Макаров с Кеосаяном больше не работал. Кроме сценариев, он выпустил томик прозы, жил в деревне и был страстным охотником и коллекционером холодного оружия.

В конце 80-х Макаров неожиданно ушел из кино и стал заниматься самым криминальным бизнесом тех времен – алмазами. А в 95-м его нашли убитым в квартире гражданской жены – актрисы Жанны Прохоренко. Смертельная рана была нанесена ножом из его же коллекции. Это убийство не раскрыто до сих пор.

По отзывам друзей, Артур Макаров легко шел на риск. Этот нерв так хорошо прослеживается во второй части «Неуловимых».

Семейный альбом

Первая серия «Неуловимых» стала лидером проката. Руководство «Мосфильма» готово пойти на все, чтобы повторить успех. Во второй части Кеосаян получил полный карт-бланш на артистов. Он решил сделать приятное всем родственникам и друзьям, сняв их в заведомо популярном кино. Знаменитого штабс-капитана Овечкина сыграл одноклассник по русской школе в Ереване – Армен Джигарханян. Мальчика в ресторане – старший сын Давид (Тигран Кеосаян тоже появится, но в третьей части).

- Отец не любил снимать семейную хронику, вести альбомы, - вспоминал Тигран Кеосаян. – Вместо этого он снимал близких себе людей в кино. В фильме «Ущелье покинутых сказок» отец снял нашу бабушку – свою маму. В «Мужчинах» - брата жены. В последней работе «Вознесение» снялась внучка Лаура. Фильмы отца – и есть семейный альбом Кеосаянов.

Во второй части сыграла эпизод и жена – Лаура Геворкян. Но, говорят, в образе восточной красавицы она появилась не случайно…

Роман с блондинкой

Вторая часть «Неуловимых» снималось в комфортнейших условиях: Ялта, набережная, пять метров до моря. Но вот брать жену в райский уголок Кеосаян не планировал. Но зато в актерском списке стояло имя Светланы Светличной. С секс-символом Советского кино режиссер планировал появиться в одном кадре. Вот этого жена допустить не могла. По Мосфильму давно ходили слухи о романе сексапильной блондинки и жгучего брюнета Кеосаяна. Неожиданно Лаура тоже захотела сниматься в кино и таким образом появилась в Ялте, причем с сыновьями, даже с грудным Тиграном. Злые языки утверждают, чтобы окончательно замести след от романа, Эдмонд пригласил во вторые «Неуловимые» и Владимира Ивашова, супруга Светличной. Но, как бы то ни было, именно Ивашов впервые исполнил знаменитую песню «Русское поле».

Когда кончилась слава

Все три части «Неуловимых» имели грандиозный успех. Однако последнюю, «Корону российской империи», критика разгромили в пух и прах. Эдмонд Кеосаян обиделся и на десять лет уехал снимать кино на «Арменфильм». Если бы не жестокие законы советского шоу-бизнеса, то как знать, возможно нас ждало бы еще несколько лихих боевиков, подобных «Мстителям».