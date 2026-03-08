Вышел фильм по «Евангелиону» к 30-летию серии

Студия Khara выпустила короткометражный аниме-фильм по «Евангелиону». Проект к 30-летию культовой серии уже доступен на YouTube-канале авторов.

Видео доступно на YouTube-канале 株式会社カラー khara inc.official. Права на видео принадлежат Khara.

Аниме рассказывает об Аске — героине оригинального сериала. Фильм впервые показали на мероприятии, посвящённом 30-летию «Евангелиона», в феврале, однако теперь авторы решили сделать картину доступной для всех.

Хронометраж нового аниме-фильма составляет 14 минут. Сценаристом ленты выступил создатель оригинального сериала Хидэаки Анно, а режиссёром — Наоюки Асано, ранее занимавший пост главного аниматора в полнометражной картине «Евангелион: 3.0+1.0».