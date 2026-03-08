Автор «Клиники» высказался о продолжении возрожденного шоу

Издание Deadline взяло интервью у создателя культового сериала «Клиника» Билла Лоуренса. Он рассказал о потенциальном продолжении возрождённого шоу.

По словам автора, он благодарен фанатам за то, что они продолжают любить комедийный сериал спустя столько лет. Лоуренс отметил, что сценаристы и актёры надеются, что им разрешат снять и выпустить 11-й сезон.

«Я так рад и благодарен, что кому-то ещё небезразличен этот сериал. Мы все скрещиваем пальцы в надежде, что нам позволят сделать гораздо больше. Мы очень надеемся на лучшее».

10-й сезон «Клиники» стартовал на стриминговом сервисе Hulu 26 февраля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины. Возрождённое шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.