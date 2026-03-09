Стартовал сериал «Рустер» со Стивом Кареллом

9 марта состоялась премьера сериала «Рустер» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо». Для просмотра уже доступен дебютный эпизод, который вышел в онлайн-кинотеатре HBO Max.

© Чемпионат.com

Сюжет сериала посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

Главные роли в сериале исполнили Стив Карелл («Офис»), Скотт Макартур («Во все тяжкие»), Джон К. Макгинли («Клиника»), София Мэйси («Бесстыжие») и другие актёры. В основу сериала также лёг опыт его создателей — Лоуренса, Тарсеса и самого Карелла.