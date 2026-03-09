Когда начнутся съемки третьего сезона сериала «Рай»

Американский актёр Стерлинг К. Браун поделился деталями производства третьего сезона сериала «Рай». По словам артиста, съёмки продолжения начнутся уже в конце марта, когда завершится второй сезон, и продлятся примерно до середины августа.

Браун отметил, что онлайн-кинотеатр Hulu пока официально не продлил сериал на третий сезон, однако сценарий продолжения уже почти готов. Он должен стать большим финалом сериала.

Мы не приступим к съёмкам третьего сезона «Рая», пока шоу официально не продлят, но мы должны приступить к работе в конце марта. Так что мы будем снимать с конца марта до середины августа.

Сериал «Рай» рассказывает историю сотрудника службы безопасности президента США Ксавье Коллинза, который расследует убийство главы государства в подземном городе после глобальной катастрофы. Во втором сезоне герой отправляется на поверхность в поисках своей жены, пока раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.