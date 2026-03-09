Опубликовано расписание выхода второго сезона «Сорвиголова: Рождённый заново»

Расписание выхода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
Уже 24 марта (в ночь на 25-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Шоу продолжит историю слепого адвоката Мэтта Мёрдока, который совмещает свою обычную жизнь с борьбой с преступностью в Нью-Йорке. Во втором сезоне также появится Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер.
В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится 13 мая.
Расписание выхода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 25 марта
- 2-я серия 1 апреля
- 3-я серия 8 апреля
- 4-я серия 15 апреля
- 5-я серия 22 апреля
- 6-я серия 29 апреля
- 7-я серия 6 мая
- 8-я серия 13 мая