Кто лидирует в праздничной кинобитве марта

Фильм «Царевна-лягушка-2» с актером Никитой Кологривым возглавил российский прокат в первые выходные после премьеры.

В праздничные выходные марта за лидерство в отечественном прокате борются сразу три российских фильма. Речь идет о двух премьерах — картинах «Царевна-лягушка-2» и «Новая теща», а также о фильме-«миллиардере» «Сказка о царе Салтане». Лента Сарика Андреасяна скоро может добраться до отметки 2 млрд рублей по сборам. При этом новый миллиард в марте кинотеатры пророчат сказке «Домовенок Кузя-2».

БОРЬБА «ЛЯГУШКИ», «НОВОЙ ТЕЩИ» И «САЛТАНА»

Фильм режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка-2» возглавил прокат в России и СНГ в первые выходные после премьеры, передает портал «Kinobusiness». Лента с Никитой Кологривым и Валентиной Ляпиной в главных ролях появилась на больших экранах 5 марта. На момент написания материала, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино (ЕАИС), касса сказки составляет 197 млн 504 тысячи 41 рубль.

При этом в праздничные выходные марта за лидерство в российском кинопрокате также борется «Сказка о царе Салтане». По данным портала «Kinobusiness», за прошедшие выходные лента заработала 143,5 млн рублей, что еще больше приблизило ее к отметке по сборам в 2 млрд рублей.

В тройке лидеров праздничного проката также оказалась комедия режиссеров Аскара Узабаева и Михаила Погосова «Новая теща». Картина со звездным актерским составом, в который вошли Гарик Харламов, Мария Аронова и Сергей Бурунов, вышла в прокат 5 марта, как и «Царевна-лягушка-2».

По подсчетам ЕАИС, сейчас сборы «Новой тещи» составляют 161 млн 382 тысячи 394 рубля. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН предположил, что фильм не обойдет по сборам первую часть франшизы, однако появление в картине «народных» актеров сыграет в ее пользу.

«Это достаточно интересное продолжение фильма, который в свое время сделал хорошую кассу, но с учетом изменившегося рынка и большой конкуренции картина вряд ли соберет столько же, сколько первая "Теща", которая работала в существенно более лояльном конкурентном окружении. Сильный каст, наследие первого фильма, праздник 8 марта и дополнительный выходной могут дать хороший результат. Однако вышла вторая "Царевна-лягушка", работает ряд других проектов. Все будет зависеть от "сарафана". Если фильм зайдет аудитории и получит лояльные отклики, то будет работать в долгую и собирать кассу. Но про миллиардные сборы тут речи не идет», - подчеркнул он.

МИЛЛИАРДЫ «САЛТАНА»

Между тем, сборы фильма режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» подходят к отметке в 2 млрд рублей. По подсчетам ЕАИС, на момент написания материала, лента заработала в российских кинотеатрах 1 млрд 912 млн 502 тысячи 592 рубля.

Сказка стала пятым «миллиардером» в отечественном прокате в 2026 году, присоединившись к «Горничной», «Чебурашке-2», а также фильмам «Простоквашино» и «Буратино». Лента Андреасяна с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в главных ролях вышла на большие экраны 12 февраля и смогла заработать свой первый миллиард уже через девять дней после премьеры.

При этом член АВК Роман Исаев считает, что экранизация сказки Александра Пушкина сможет собрать в российском прокате даже 2,5 млрд рублей.

«Я думаю, что "Сказка о царе Салтане" однозначно соберет 2 млрд. Уйдет ли сказка в планку в 2,5 млрд? Тут есть большой вопрос. Основная аудитория картину уже посмотрела, ждать запредельную динамику не приходится. Поэтому итоговую кассу прогнозирую на уровне "2 млрд с чем-то". Но мы видим, что "сарафан" очень хороший у картины, при хорошем раскладе можем ожидать движения в сторону 2,5 млрд. Продюсеры эту отметку предполагали в самых верхних уровнях ожиданий», - сказал он в беседе с НСН.

КАССА ФЕВРАЛЯ И МИЛЛИАРДЫ МАРТА

До этого в Единой автоматизированной информационной системе Фонда кино сообщили, что по итогам февраля 2026 года российские кинотеатры заработали около 5 млрд рублей. Это на 32% превышает результаты аналогичного месяца 2025-го. По данным ЕАИС, в предыдущий месяц фильмы посмотрели 10,9 млн человек.

Представители кинотеатров объяснили рост выходом крупных картин, рассчитанных на семейную аудиторию. Именно такие ленты обеспечили основной приток зрителей, пишет РБК. Лидером февраля стала «Сказка о царе Салтане».

Между тем, член АВК Роман Исаев рассказал НСН, что в марте кинотеатры делают ставки прежде всего на фильм «Домовенок Кузя-2» режиссера Виктора Лакисова. Первая часть ленты вышла в прокат 19 декабря 2024 года, но преодолеть отметку по сборам в 1 млрд рублей ей удалось лишь в начале 2025-го.

«Индустрия делает ставки прежде всего на второго "Домовенка Кузю" и на "Царевну-лягушку-2", а также на продолжение "Тещи", каким бы неоднозначным не был проект. Вот эти три фильма станут локомотивами мартовского кинопроката. Я думаю, что у "Кузи" однозначно есть все шансы стать "миллиардером". По поводу "Царевны-лягушки-2" большие сомнения. Но, я думаю, что и "Царевне-лягушке", и "Теще" планка в полмиллиарда рублей вполне по плечу. Все будет зависеть от зрителей, от интереса аудитории к проектам. Что касается иностранных релизов, то таких больших и мощных, как "Материалистка" или тем более "Иллюзия обмана", как это было в прошлом году, на ближайшие месяцы не предвидится», - подчеркнул он.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что в России выходит примерно пять «приличных» фильмов в год, и это уже позволило заместить американское кино.