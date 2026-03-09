Какие киноновинки уже можно посмотреть дома

Бывшая фигуристка расследует смерть своего партнёра по танцам на льду, дети пытаются наладить эмоциональную связь с родителями, преподавательница английского языка сходит с ума по женатому писателю, а отчаявшийся должник по кредитам берёт в заложники ипотечного брокера. Готовимся поздравлять дам и смотрим новинки кино в сети.

На льду (18+)

Режиссёры: Максим Кулагин

Время: 9 серий

О чём сериал. Она была известной фигуристкой, доводила себя тренировками до истощения. Булимия, нервные срывы, травмы, гибель партнёра по фигурному катанию. Решив раскрыть тайну трагедии десятилетней давности, Ксюша (Ангелина Пахомова) возвращается в родной город и становится тренером в той самой спортивной школы, с которой начался её путь. Она быстро понимает, что законы, по которым живёт элитный спорт, ничуть не изменились. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители бросаются то друг на друга, то на собственных детей, желая побед и престижа свои чадам, чтобы потешить своё эго. А детские жизни ломаются под тяжестью интриг. И Ксюша видит, что если так пойдёт и дальше, то всё снова может привести к страшной трагедии.

Что интересного. Сценарист проекта Елена Шаталова называет проект "обществом в миниатюре". На примере спортивной школы и драм, которые в ней разворачиваются, показывается закрытая экосистема со своими жестокими законами. Авторы исследуют, какой ценой достаётся олимпийское золото, а также разбирают психологические детские травмы, причинами для которых служат родительские амбиции. Режиссёр Максим Кулагин привлёк к себе внимание киноманов в 2021 году после выпуска психологической драмы "По-мужски" (18+) с Антоном Лапенко в главной роли. Визуальная составляющая спектакля легла на плечи Алексея Филиппова, известного по хиту "Мир! Дружба! Жвачка!" (18+). В сериале также снялись Виктория Толстоганова, Пётр Фёдоров, Артём Быстров, Роман Евдокимов, а ещё актриса из Омска Наталья Земцова. Её интервью можно прочитать на нашем сайте.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что не нужно демонизировать спорт, который многие любят и, несмотря ни на что, продолжают делать в нём успехи. Да и неужели нельзя снять историю про спорт, не приплетая в неё домогательства, мизогинию и убийство.

Отец мать сестра брат (18+)

Режиссёр: Джим Джармуш

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 1 час 50 минут

О чём фильм. Дочь и сын (Майем Биалик и Адам Драйвер) едут в американскую глубинку проведать одинокого отца (Том Уэйтс), который редко был с ними нежен. Две сестры (Кейт Бланшетт и Вики Крипс) отправляются на чаепитие к матери-писательнице (Шарлотта Рэмплинг), которая надеется, что её дети не станут ворошить прошлое. А близнецы (Индия Мур и Люка Сабба) после долгой разлуки возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым после гибели родителей. В атмосфере напряжённости, возникающей между родственниками, им предстоит переоценить своё отношение друг к другу и к эмоционально отстранённым родителям.

Что интересного. Триптих о семейных отношениях разворачивается в трёх локациях. Первая часть под названием "Отец" рассказывает о событиях, произошедших на восточном побережье США. Съёмки проходили в Нью-Джерси, причём режиссёр снимает в этом городе уже пятую свою картину. Сюжет новеллы "Мать" сосредоточен в Дублине, хотя изначально режиссёр картины хотел снимать в Лондоне. А история "Сестра и Брат" происходит в Париже. Картина завоевала "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Кому не понравится. Тем, кто не любит фильмы, собранные из несвязанных между собой историй. Если вы считаете, что подобный формат больше подходит для сериала, потому что фильм должен представлять собой цельную историю, то разноплановые повествование, разные герои, хоть и связанные одними проблемами, вас ни на что не вдохновят.

Владимир (18+)

Режиссёр: Франческа Грегорини, Шари Спрингер Берман, Юсефина Борнебуш

Время: 1 час 50 минут

О чём сериал. У 50-летней преподавательницы (Рэйчел Вайс) английской литературы жизнь встала на паузу. Карьера в стагнации, муж (Джон Слэттери) лишился работы из-за связей со студентками, дочь постоянно грубит, а саму женщину не замечают ни коллеги, ни руководство. И однажды, как в бульварном женском романе, появляется загадочный молодой и женатый писатель Владимир (Лео Вудалл). Он вызывает у женщины интерес, постепенно перерастающий в одержимость, которая приводит к непредвиденным последствиям.

Что интересного. В основу сериала лёг дебютный роман американской писательницы Джулии Мэй Джонас, изданный в 2022 году. Причём автор сама адаптировала текст для экранизации и выступила в роли одного из продюсеров вместе с оскароносной Рэйчел Вайс. Съёмки "Владимира" стартовали в начале июля 2025 года на территории канадского Торонто. Проект активно эксплуатирует приём взлома четвёртой стены: главная героиня постоянно обращается к зрителю, причём даже в пикантные моменты. Сама Рэйчел Вайс описала сериал как "возвышенную сказку", исследующую женский кризис с долей чёрного юмора.

Кому не понравится. Тем, кому надоели проекты, акцентирующие внимание на интимной жизни женщины и ищущие решение всех её проблем в смене мужчины.

Провод мертвеца (18+)

Режиссёр: Гас Ван Сент

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. Утро 8 февраля 1977 года. 44-летний Энтони Дж. Киритсис (Билл Скарсгард) входит в квартиру Ричарда О. Холла (Дэйкер Монтгомери), президента Meridian Mortgage Company и берёт его в заложники. Энтони приматывает один конец проволоки к спусковому крючку ружья, а другой обводит вокруг шеи жертвы. Что нужно Энтони? Пять миллионов долларов и извинений от Холла за то, что тот обманом отобрал у него причитавшиеся ему деньги.

Что интересного. В основу триллера легла реальная история. Фотография Киритсиса, на которой он держит дробовик у головы Ричарда Холла, была удостоенная Пулитцеровской премии. Кстати, Киритсиса должен был сыграть Николас Кейдж, а режиссёром стать Вернер Херцог. Но у Николаса Кейджа не получилось согласовать свои графики и обязательства перед другими киностудиями, а Херцог не хотел снимать фильм без Николаса. Кстати, одну из основных ролей в фильме исполнил Аль Пачино, и все сцены с ним были сняты за один день.

Кому не понравится. Кто не настроен на просмотр триллера об отчаявшемся человеке, которого капитализм довёл до крайней степени жестокости. Лучше посмотреть в праздничные дни что-то более жизнеутверждающее и нежное.

