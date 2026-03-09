Что известно о премьере комедии «Любовь со второго взгляда»

Телевизионная премьера фильма «Любовь со второго взгляда» состоится на СТС 10 марта 2026 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в романтической комедии режиссера Олжаса Нурбая исполнили Александр Соколовский, Ксения Теплова, Милош Бикович и Регина Тодоренко.

© скриншот из фильма «Любовь со второго взгляда»

- Данила (Соколовский) и Олеся (Теплова) — паре в кризисе, которая не знает, что делать со своим браком, - сообщается в синопсисе. - Устав от проблем в отношениях, супруги регистрируются в приложении для знакомств, которое создает для них идеальные аватары (Бикович и Тодоренко). Данила и Олеся даже не подозревают, что, на самом деле, общаются друг с другом. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга?

В российский прокат фильм «Любовь со второго взгляда» вышел в марте 2024 года.