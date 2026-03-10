Егор Бероев снял фильм о 102-летнем разведчике из Екатеринбурга

Известный российский актер Егор Бероев приехал в уральскую столицу, чтобы встретиться с живой легендой. Героем документальной картины второго сезона цикла «Победители» стал 102-летний ветеран Великой Отечественной войны, разведчик Николай Спиридонович Власов. Проект, как уточнили в пресс-службе мэрии, реализуется по инициативе администрации президента России.

Бероев со съемочной группой провел целый день в гостях у ветерана. Актер не приехал с пустыми руками — вручил Николаю Спиридоновичу букет цветов и ведерко алтайского меда. Душевные посиделки и разговоры о жизни вошли в фильм, который смонтируют уже к концу марта. Готовую ленту передадут самому герою, а также в администрацию Верх-Исетского района, которая помогала организовывать съемки.

Биография Николая Власова достойна отдельной книги. Он ушел на фронт добровольцем, служил в 92-м разведывательном батальоне, освобождал Минск, Ригу и Витебск, дошел до Берлина, а после Победы еще два года боролся с бандитским подпольем в Польше.

Награды ветерана говорят сами за себя: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного Знамени за многолетнюю работу на Верх-Исетском заводе и даже орден Хо Ши Мина. В 2025 году Николай Спиридонович стал почетным гражданином Екатеринбурга и Свердловской области.

Самое удивительное: в 102 года ветеран не сидит сложа руки. Он самостоятельно ведет хозяйство, готовит еду и даже шьет одежду. Так что фильм обещает быть не просто военной хроникой, а настоящим уроком жизнелюбия.

