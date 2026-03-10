Фильм ужасов «Крик 7» собрал $ 150 млн в прокате

По завершению ещё одного уикенда фильм ужасов «Крик 7» собрал суммарно $ 150 млн. Бюджет ленты, напомним, составил $ 45 млн. То есть лента уже окупилась и приносит прибыль.

«Крик 7» должен был стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернулась героиня оригинальных частей, Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»).