Почему будущее сериала «Ландыши» пока под вопросом

В феврале завершился второй сезон сериала «Ландыши» — романтической музыкальной драмеди о любви богатой наследницы и обычного парня. Проект с предсказуемым, казалось бы, сюжетом, стал зрительским хитом — только на «Кинопоиске» у него более 1,1 миллиона оценок: чуть меньше, чем у «Мажора» и «Маши и Медведя». Сразу после финальной серии начались обсуждения возможного продолжения, однако история главных героев получила во второй главе логичное завершение, поэтому будущее «Ландышей» пока под вопросом. «Лента.ру» рассказывает, выйдет ли третий сезон сериала, и напоминает, чем завершился второй.

«Ландыши»: главное о сериале

Кадр из сериала «Ландыши»

Страна: Россия Платформа: онлайн-кинотеатр Wink Жанр: мелодрама, комедия, музыка Режиссеры: Александр Карпиловский, Илья Шпота, Михаил Пипия Сценаристы: Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов Число сезонов: 2 Общее количество эпизодов: 15 Дата премьеры 1 сезона: 1 января 2025 года Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 Рейтинг IMDb: 4,7

Дата выхода

Создатели пока не подтверждали, что работают над продолжением проекта. Точная дата выхода 3-го сезона «Ландышей» неизвестна, его производство еще не началось.

При этом можно предположить, что если сериал продлят, то первую серию выпустят 1 января 2027 года. Именно в первый день 2025-го и 2026-го выходили первые эпизоды предыдущих частей.

Однако на данный момент статус третьего сезона сериала не определен, возможное продолжение находится на этапе планирования. Это значит, что говорить о трейлере третьего сезона пока рано, как и том, из скольких серий может состоять продолжение.

Например, во втором сезоне их было восемь, эпизоды выходили раз в неделю по четвергам. А в первом сезоне серий было семь, и публиковали их каждый день.

Сюжет

Кадр из сериала «Ландыши»

Информации о сюжете третьего сезона на данный момент нет, так как еще не решено, будут ли продлевать проект. Поэтому пока напоминаем, о чем были и чем закончились первые два сезона «Ландышей».

Сюжет первого сезона

Первый сезон сериала получил название «Ландыши. Такая нежная любовь». Он знакомит зрителей с Катей — наследницей миллиардера, которая потеряла отца в авиакатастрофе. Девушка живет в Лондоне и собирается выйти замуж за Кирилла — сына Андрея Викторовича, который был другом ее отца и после его смерти стал опекуном Кати.

Однако планы рушатся, когда девушка ловит своего жениха на измене. Она сбегает от Кирилла и знакомится с Лехой — молодым парнем из Вологды, который защищает ее от местного авторитета и делает героине предложение выйти за него замуж.

Катя сначала отказывается, но потом понимает: опекун и бывший жених гонятся за ее деньгами. Так что девушка дает согласие на брак, но не из любви к Лехе, а чтобы спрятаться, дождаться своего совершеннолетия и вступить в наследство по закону — 18 лет ей должно исполнится уже через месяц.

Выясняется, что Леха, то есть Алексей Данилин, — выпускник танкового училища и едет к месту своей службы в воинский гарнизон Грязовца. В гарнизоне они селятся вместе с Катей, и именно там их находит Кирилл. Он пытается убедить Алексея развестись, взамен обещая миллион рублей, но тот отказывается.

Тем временем отношения между Катей и Лехой постепенно налаживаются, фиктивные супруги начинают по-настоящему сближаться. Однако Катя мечтает вернуться в Лондон, к своей прежней жизни.

Пара решает сыграть свадьбу в гарнизоне — дату назначают на 23 февраля 2022 года. На следующий день начинается спецоперация и все офицеры уезжают. Тем временем опекун Кати угрожает всему гарнизону, требуя, чтобы она покинула часть. Девушка едет с ним, но на трассе машину перехватывают. Сотрудники ФСБ с помощью адвоката Кати берут Андрея Викторовича под стражу, так как на него достаточно компромата по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве.

Катя возвращается в гарнизон и узнает, что Леха без вести пропал в первые дни спецоперации. Она решает отправиться на фронт и искать его, давая концерты в разных городах Донбасса. Свою группу Катя называет «Ландыши».

Кадр из сериала «Ландыши»

Сюжет второго сезона

Второй сезон получил название «Ландыши. Вторая весна». В новых эпизодах продолжается история Лехи и Кати. Вместе с другими участниками группы «Ландыши» Катя отправляется в тур по Донбассу, надеясь найти пропавшего мужа. От одного из военных она узнает, что Леха получил ранение и находится в госпитале.

Катя находит тяжело раненного Леху, их вместе эвакуируют из опасной зоны. Из-за ранения парень вынужден пользоваться инвалидной коляской и с трудом с этим справляется. Тем временем группа «Ландыши» продолжает набирать популярность.

Вскоре девушке приходится улететь в Лондон, чтобы получить наследство. Леха недоволен этим и ревнует жену к ее прошлой роскошной жизни. Пара ссорится и даже обсуждает развод. Однако через некоторое время после отъезда Кати становится известно, что ее похитили иностранные спецслужбы, и Леха отправляется ей на помощь.

В финале Катя предлагает Лехе остаться жить с ней вместе в Лондоне, но тот отказывается. Пара ссорится и расстается, но в итоге Катя отказывается от наследства и возвращается в Россию, чтобы помогать сиротам из Донбасса. В итоге супруги мирятся и начинают по-настоящему жить вместе. На финальных кадрах зрителю показывают счастливую пару вместе с детской коляской.

Актеры и роли

Производство

Кадр из сериала «Ландыши»

Второй сезон сериала вышел 1 января 2026 года и завершился 19 февраля. Однако еще до премьеры второй части в сети появились слухи о возможном продолжении. Вероятность такого развития событий обсуждают и сами создатели, Донецке, которую провели после предпремьерного показа в местном кинотеатре.

«Вот это желание дальше еще сделать лучше, круче и так далее, мне кажется, дает определенную уверенность и основания думать и быть уверенным в том, что все должно быть хорошо, зритель не перестанет нас любить. <...> Мы уже сейчас третий сезон обсуждаем», — уточнил он.

При этом мнения пользователей о необходимости продолжения после финала второго сезона «Ландышей» разделились. Многие считают, что история героев получила достойное завершение и новые эпизоды ни к чему — если только они не будут рассказывать уже о других людях. Однако успешный опыт второго сезона намекает на то, что продолжение все же будет.