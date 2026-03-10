На RT состоялась премьера второй части фильма «Сильные духом. Мама и сын». Он рассказывает об истории Ольги, которая потеряла сына-героя Никиту. Картина также повествует о том, о чем мечтал погибший боец.

© Кадр из фильма «Сильные духом. Мама и сын»

11 января его командир сообщил матери, что ее сына, возможно, нашли. Ольге оставалось самое тяжелое — похоронить ребенка.

— Это не человек, который собирался умирать. Он говорил об этом: что он вернется, что у него есть куча планов по тому, как нужно разговаривать с его поколением, с ребятами его поколения, как доносить эти смыслы, — вспомнила мать героя.

Никита хотел вернуться к гражданской жизни и объяснить, как западные НКО подменяют понятия и пытаются манипулировать молодыми людьми. Он, по словам матери, испытал это на себе, когда смотрел оппозиционных блогеров.

В последний путь Никиту приехал проводить его сослуживец, бывший сотрудник Росгвардии. Мужчина поделился, что вместе с погибшим они были по разные стороны оцепления во время протестов в Москве, а на спецоперации воевали плечом к плечу, сообщает RT.

Ранее телеканал представил первую часть фильма «Жены. Сильные духом». По словам авторов проекта, жены участников СВО возвращают защитникам Отечества веру в жизнь. В документальной картине супруги военных рассказали, как узнали о ранениях своих мужей. Также бойцы поделились своими мыслями и ощущениями во время реабилитации.

Спустя несколько дней состоялась премьера второй части фильма «Жены. Сильные духом». Лента повествует о любимых женщинах бойцов СВО, совершающих ежедневный подвиг, помогая бойцам восстанавливаться и сопровождая их в реабилитации.